राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ, दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश
एस. विग्नेश शिशिर यांनी राहुल गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वासंदर्भात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.
Published : April 17, 2026 at 8:47 PM IST
लखनौ : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठानं त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं हा आदेश दिला आहे. दरम्यान, एस. विग्नेश शिशिर यांनी राहुल गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वासंदर्भात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यानं लखनौ येथील MP/MLA न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिलं आहे.
उच्च न्यायालयात कारवाईची मागणी : याचिकाकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी राहुल गांधींच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाबाबत उच्च न्यायालयात कारवाईची मागणी केली होती. यापूर्वी, याचिकाकर्त्यानं MP/MLA न्यायालयात खटला दाखल केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी करून लखनौ MP/MLA न्यायालयानं 28 जानेवारी 2026 रोजी याचिकाकर्त्याची विनंती फेटाळून लावली होती. यानंतर एस. विग्नेश शिशिर यांनी 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी उच्च न्यायालयात अपील केलं. 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी उच्च न्यायालयानं त्यांची याचिका स्वीकारली. न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना, याचिकाकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी राहुल गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाबाबत रायबरेलीतील कोतवाली पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली होती.
MP/MLA न्यायालयाचा निर्णय काय होता? : न्यायाधीशांनी लखनौ येथील MP/MLA न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळली. विशेष न्यायाधीश (एसीजीएम) आलोक वर्मा यांनी नागरिकत्वासंदर्भात आपला निकाल दिला होता. याचिका दाखल झाल्यानंतर आठ दिवस सुनावणी चालली, त्यानंतर न्यायालयानं याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयानं म्हटले की, या प्रकरणात उच्च न्यायालयानं किंवा सर्वोच्च न्यायालयानं अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार या न्यायालयाला नाही. याचिकाकर्त्यानं त्याच्या नागरिकत्वाबाबत कोणताही नवीन आणि ठोस पुरावा सादर केलेला नाही. परिणामी, याचिका फेटाळण्यात येत आहे.
हेही वाचा :