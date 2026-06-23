लखनऊ अग्नितांडव! 15 जणांचा मृत्यू, SIT ला 7 दिवसांत चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश; तिघांना अटक, चार अधिकारी निलंबित
घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अलीगढ दौरा अर्धवट सोडून लखनऊकडे धाव घेतली. घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला तसेच दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले.
Published : June 23, 2026 at 7:39 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथील अलीगंज परिसरातील एका इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या गेमिंग झोन आणि सॉफ्टवेअर ऑफिसमध्ये सोमवारी (22 जून) दुपारी भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत 15 जणांचा मृत्यू झाला असून 5 जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटी (केजीएमयू) रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
आग इतकी भीषण होती की जीव वाचवण्यासाठी काही जणांनी इमारतीतून खाली उड्या मारल्या. काहींनी बाहेर लटकलेल्या तारांचा आधार घेत सुटकेचा प्रयत्न केला. आग लागली त्यावेळी गेमिंग झोनमध्ये काही विद्यार्थीही उपस्थित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पंतप्रधान, राष्ट्रपतींनी व्यक्त केलं दु:ख : घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अलीगढ दौरा अर्धवट सोडून लखनऊकडे धाव घेतली. त्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला तसेच दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी केजीएमयू रुग्णालयात जाऊन जखमींची विचारपूस केली. या प्रकरणातील दोषी अधिकारी अथवा संबंधितांची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावेळी दिला. दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त करत मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.
तिघांना अटक, चौघांवर निलंबनाची कारवाई : या प्रकरणी अलीगंज पोलीस ठाण्यात उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियमांतर्गत 6 नामनिर्देशित आरोपींसह इतर जबाबदार व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी रामकृष्ण उपाध्याय (वय 43), वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (वय 62) आणि कृष्णा जायसवाल (वय 31) या तिघांना अटक केली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार चार अधिकाऱ्यांवर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. गौरव कुमार (एक्सचेंज कलेक्शन, जानकीपुरम), कमलेन्द्र कुमार सिंह (एफएसएसओ, इंदिरानगर), अनिल कुमार (सहायक अभियंता) आणि प्रमोद पांडेय (कनिष्ठ अभियंता) यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये लखनऊ विकास प्राधिकरणाचे (एलडीए) दोन, ऊर्जा विभागाचा एक आणि अग्निशमन विभागाचा एक अधिकारी समाविष्ट आहे.
राजनाथ सिंह यांची घटनास्थळी भेट; एसआयटीमार्फत चौकशीचे आदेश : लखनऊतील भीषण अग्नितांडवानंतर संरक्षणमंत्री आणि लखनऊचे खासदार राजनाथ सिंह यांनी उशिरा रात्री घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, आमदार नीरज बोरा, ओ. पी. श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यानंतर राजनाथ सिंह यांनी केजीएमयू रुग्णालयात जाऊन जखमींची भेट घेत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.
7 दिवसांत अहवाल सादर करा- मुख्यमंत्री : दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी दोन सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आलं आहे. अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात आणि लखनऊ विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक प्रवीण कुमार यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून 7 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 5 लाखांची मदत : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अलीगंज येथील दुर्घटनास्थळी भेट देऊन इमारतीची पाहणी केली. तसेच शेजारील इमारतीच्या छतावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण घटनेची माहिती घेत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांबद्दल शोक व्यक्त करत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये, तर जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली.
केजीएमयूमध्ये जखमींची विचारपूस; मृतांच्या नातेवाईकांना धीर : घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी थेट किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठ (केजीएमयू) रुग्णालयात भेट दिली. तिथं उपचार घेत असलेल्या जखमी मुलांची त्यांनी विचारपूस केली. तसेच आग लागण्याची कारणं आणि घटनेबाबतची माहितीही त्यांनी जखमींकडून जाणून घेतली.
मुख्यमंत्र्यांनी केजीएमयू प्रशासनाला जखमींवर सर्वोत्तम आणि तातडीनं उपचार करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी कुलगुरू प्रा. सोनिया नित्यानंद यांनी जखमींच्या उपचारांबाबत मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर माहिती दिली.
यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांचीही भेट घेतली. दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त करत त्यांनी नातेवाईकांचं सांत्वन केलं आणि त्यांना धीर दिला. "आपण गमावलेले जीव परत आणू शकत नाही, मात्र या प्रकरणातील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडलं जाणार नाही," अशी ग्वाही त्यांनी दिली. सरकार मृतांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असल्याचंही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावेळी सांगितलं.
वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी : लखनऊतील अलीगंज परिसरातील भीषण अग्नितांडवानंतर प्रशासनाची यंत्रणा तातडीनX घटनास्थळी दाखल झाली. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद, पोलीस महासंचालक राजीव कृष्ण, अग्निशमन विभागाचे महासंचालक सुजीत पांडेय, लखनऊचे पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन बचावकार्याचा आढावा घेतला.
घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सिव्हिल रुग्णालयातील चार सदस्यीय वैद्यकीय पथक आणि तीन रुग्णवाहिका घटनास्थळी पाठविण्यात आल्या. तसेच आपत्कालीन विभागातील २३ ते ३० क्रमांकांचे खाट तातडीनं रिकामे करण्यात आले. सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी 12 ते 14 जणांच्या मृत्यूची शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र, केजीएमयूचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमीय अग्रवाल यांनी या दुर्घटनेत 15 जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली.
आग लागल्यानंतर एकच गोंधळ उडाला : ही घटना अलीगंजमधील एका पाळीव प्राण्यांच्या दुकानाच्या (पेट शॉप) वर असलेल्या खासगी संस्थेच्या कार्यालयात घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर प्रथम आग लागली आणि काही क्षणांतच ती संपूर्ण कार्यालयात पसरली. आग लागली तेव्हा कार्यालयात 30 हून अधिक कर्मचारी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.
आग लागल्यानंतर एकच गोंधळ उडाला. जीव वाचवण्यासाठी कर्मचारी आणि विद्यार्थी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करू लागले. मात्र, सुरक्षित मार्ग न मिळाल्यानं काहींनी इमारतीलगत असलेल्या तारांचा आधार घेत खाली उड्या मारल्या. या थरारक घटनेचे व्हिडीओही समोर आले असून त्यामध्ये काही विद्यार्थी तारांना लटकून खाली उतरताना दिसत आहेत, तर दुसरीकडे इमारत आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेली दिसते.
चार तासांनंतरही इमारत धुमसतच होती : लखनऊतील अलीगंज परिसरातील इमारतीला लागलेली आग काही क्षणांतच भीषण स्वरूप धारण करत संपूर्ण कार्यालयात पसरली. आगीचा वेग इतका प्रचंड होता की आत अडकलेल्या लोकांना बाहेर पडण्याचा कोणताही सुरक्षित मार्ग मिळू शकला नाही. आग लागल्यानंतर सुमारे अर्धा तास अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचू शकलं नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
इमारतीत अनेक जण अडकून पडल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, मात्र आगीची तीव्रता कमी होण्यासाठी बराच वेळ लागला. तब्बल 4 तासांनंतरही इमारत धुमसत होती. आग आटोक्यात आल्यानंतर बचाव पथकांनी इमारतीतून एकामागून एक मृतदेह बाहेर काढले. प्राथमिक माहितीनुसार, बहुतांश मृत्यू धुरामुळे गुदमरून झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
दरम्यान, या दुर्घटनेनंतर लखनऊ विकास प्राधिकरणाने (एलडीए) संबंधित इमारतीची चौकशी सुरू केली आहे. इमारतीत व्यावसायिक उपक्रम चालविण्याची अधिकृत परवानगी होती का, आग लागण्यामागील नेमकं कारण काय होतं? तसेच झालेल्या नुकसानीचं प्रमाण किती आहे, याची तपासणी केली जात आहे. घटनास्थळाच्या परिसरातही अनेक व्यावसायिक आस्थापनं कार्यरत असल्यानं त्यांच्याही सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहणी केली जात आहे.