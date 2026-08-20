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आधी बँक मॅनेजर पत्नीवर गोळ्या झाडल्या, नंतर बहिणीची हत्या करून स्वत:लाही संपवलं

बँकेच्याबाहेर पती मानस वाजपेयी यानं दिव्या हिच्यावर गोळ्या झाडल्या.

Lucknow Double Murder-Suicide : Man Shoots Manager Wife Outside Bank, Kills Sister, Dies By Suicide
आधी बँक मॅनेजर पत्नीवर गोळ्या झाडल्या, नंतर बहिणीची हत्या करून स्वत:लाही संपवलं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 6:44 PM IST

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लखनौ : उत्तर प्रदेशाची राजधानी लखनौमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. राजधानीतील गोमती नगरात गुरुवारी (20 ऑगस्ट) दुपारी आयसीआयसीआय बँकेत काम करणाऱ्या दिव्या मिश्रा हिची तिच्या पतीनं गोळ्या झाडून हत्या केली. बँकेच्याबाहेर पती मानस वाजपेयी यानं दिव्या हिच्यावर गोळ्या झाडल्या. पत्नीच्या हत्येनंतर मानस घरी पोहोचला आणि त्यानं आपल्या बहिणीवर देखील गोळी झाडल्या. यानंतर त्यानं स्वतःवरही गोळी झाडून आत्महत्या केली. दरम्यान, दिव्या ही प्रसिद्ध यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा यांची बहीण असल्याचं सांगितलं जात आहे. तर या घटनेमागे कौटुंबिक वाद असल्याचं म्हटलं जात आहे.

पत्नीला बँकेबाहेर बोलावले अन् गोळ्या झाडल्या : एडीसीपी अनमोल यांनी सांगितलं की, दिव्या मिश्रा लखनौची रहिवासी होती आणि एका बँकेत रिलेशनशिप मॅनेजर म्हणून काम करत होती. बँक कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तिचा पती मानस एका टेम्पोमधून बँकेजवळ आला. दिव्याला बँकेबाहेर बोलवलं. यानंतर तिच्याशी बोलत असताना त्यानं अचानक बंदूक काढून तिच्यावर दोन गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर तो एका ऑटो-रिक्षातून पळून गेला. हुसडिया येथील आपल्या घरी पोहोचल्यावर मानसनं स्वतः आत्महत्या करण्यापूर्वी आपली बहीण तुलिका हिची देखील गोळ्या झाडून हत्या केली. मानस हा एसबीआय बँकेत कर्मचारी होता असं सांगण्यात येतं.

पोलिसांकडून तपास सुरू : मानसनं आपल्या पत्नीची हत्या का केली? त्यांच्यात नेमका काय वाद होता? हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. एडीसीपी अनमोल म्हणाले, "आम्ही तपास करत आहोत. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. घटनास्थळावरून बंदुकीच्या गोळ्यांच्या रिकाम्या पुंगळ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी उपस्थित आहे. बँक आणि आजूबाजूच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं जात आहे."

घटनेपूर्वी ठेवलं होतं व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस : मानस वाजपेयी गोमती नगरमधील हुसडिया चौकाजवळ असलेल्या त्याच्या खाजगी निवासस्थानी राहत होता. ही त्याची वडिलोपार्जित मालमत्ता होती. मानस याचे दिव्या मिश्रा हिच्यासोबत लग्न होऊन जवळपास सहा वर्षे झाली होती. या दाम्पत्याला अपत्य नव्हते. तसंच मानस याची बहीण तुलिका ही अविवाहित आणि मानसिक आजारी होती. दरम्यान, घटनेपूर्वी मानसनं आपल्या व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटसवर लिहिलं होतं की, "मी माझी पत्नी दिव्या मिश्राची हत्या केली. त्यानंतर, मी माझ्या बहिणीची हत्या केली आणि मग स्वतःवर गोळी झाडून घेतली. दिव्याची बहीण प्रज्ञा आणि भरत यांना या संपूर्ण घटनेची माहिती आहे."

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TAGGED:

उत्तर प्रदेश
पत्नीवर गोळ्या झाडल्या
बहिणीची हत्या
व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस
LUCKNOW DOUBLE MURDER SUICIDE

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