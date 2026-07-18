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ठाकरेंना मोठा धक्का; 6 बंडखोर खासदारांच्या शिवसेनेतील विलिनीकरणाला मंजुरी

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून बंडखोरी केलेल्या सहा खासदारांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शनिवारी मंजुरी दिली आहे.

LS Speaker Approves Merger Of MPs From Shiv Sena (UBT) With Shinde Faction
उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे (File Photo - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 8:53 PM IST

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नवी दिल्ली : सध्या राज्यातील राजकारणातील मोठी बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून बंडखोरी केलेल्या सहा खासदारांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शनिवारी मंजुरी दिली आहे. यामुळं उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. याचबरोबर, तृणमूल काँग्रेस (TMC) मधून बाहेर पडून 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) स्थापन करणाऱ्या 20 खासदारांसाठी लोकसभेत स्वतंत्र आसनव्यवस्था करण्यासही अध्यक्षांनी मान्यता दिली आहे.

6 बंडखोर खासदारांच्या शिवसेनेतील विलिनीकरणाला मंजुरी : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाटच्या बंडखोर 6 खासदारांच्या गटाला शिवसेनेत विलिनीकरणास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं आता हे सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवेसनेत असतील. यामुळं शिवेसनेची लोकसभेतील ताकद वाढली आहे. दरम्यान, गेल्या महिन्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून फुटलेल्या ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दिना पाटील, नागेश आष्टीकर, भाऊसाहेब वाकचौरे या सहा खासदारांनी अधिकृतरित्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर इथं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी या खासदारांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता.

एनसीपीआयच्या खासदारांना सर्वपक्षीय बैठकीसाठी निमंत्रण : दुसरीकडे, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बंडखोर तृणमूल काँग्रेस नेते सुदीप बंडोपाध्याय आणि एनसीपीआयमध्ये सामील झालेल्या इतर 19 लोकसभा खासदारांना रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीसाठी निमंत्रित केलं आहे. बंडोपाध्याय यांना लिहिलेल्या पत्रात रिजिजू यांनी नमूद केलं की, या 20 खासदारांच्या गटानं एनसीपीआय म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी ओम बिर्ला यांच्याकडे विनंती केली होती. तसंच, त्यांनी या खासदारांना संसदेच्या आगामी अधिवेशनातील कायदेविषयक कामकाजाबाबतच्या चर्चेत सहभागी होण्याचं निमंत्रण दिलं.

उद्या सर्वपक्षीय बैठक : दरम्यान, रविवारी सकाळी 11 वाजता संसद भवन अॅनेक्समधील मुख्य समिती कक्षात सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. रिजिजू यांनी बंदोपाध्याय आणि 'एनसीपीआय'चे मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या डॉ. काकोली घोष दस्तीदार यांनाही या बैठकीला उपस्थित राहण्याची विनंती केली आहे. 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत सरकार आपल्या प्रस्तावित कायदेविषयक कामकाजाची माहिती राजकीय पक्षांना देण्याची शक्यता आहे, तर विरोधी पक्ष अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करावयाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, रिजिजू यांनी पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 13 ऑगस्ट या कालावधीत चालणार असल्याची घोषणा केली होती.

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शिवसेना
बंडखोर खासदार
नवी दिल्ली
ओम बिर्ला
SHIV SENA

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