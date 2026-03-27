एलपीजी टंचाईतून दिलासा! महाकाय ‘अपोलो ओशन’ जहाज न्यू मंगळूर बंदरात दाखल, किती टन गॅस घेऊन आलं?
पश्चिम आशियात तणाव वाढतोय. संपूर्ण जगाला त्याचे परिणाम जाणवत आहेत. अशा स्थितीत 'अपोलो ओशन' हे महाकाय एलपीजी वाहक जहाज 'न्यू मंगळूर बंदरा'वर दाखल झालं आहे.
Published : March 27, 2026 at 7:44 AM IST
मंगळूर : पश्चिम आशिया (मिडल ईस्ट) मध्ये सुरू असलेल्या युद्ध आणि तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्नाटकातील न्यू मंगळूर पोर्ट (NMP) इथं कच्चं तेल आणि एलपीजी (LPG) वाहून नेणारं ‘अपोलो ओशन’ नावाचं मोठं एलपीजी कार्गो जहाज गुरुवारी (26 मार्च) सायंकाळी सुमारे 4 वाजता सुरक्षितपणे मंगळुरु बंदरात दाखल झालं.
16 हजार मेट्रिक टन एलपीजीचा साठा : मंगळूरला पोहोचलेल्या ‘अपोलो ओशन’ जहाजामध्ये एकूण 16 हजार मेट्रिक टन एलपीजी आहे. बंदर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जहाजातून गॅस उतरवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून ती टप्प्याटप्प्यानं पूर्ण केली जात आहे. संपूर्ण एलपीजी उतरवण्यासाठी अंदाजे दोन दिवस लागणार आहेत. विशेष म्हणजे, हे जहाज सर्वप्रथम गुजरातमधील एका बंदरावर थांबलं होतं. तिथं एलपीजीचा अर्धा साठा उतरवून उर्वरित माल घेऊन हे जहाज मंगळूरला पोहोचलं आहे.
#WATCH | Mangalore, Karnataka: On LPG Vessel ‘Apollo Ocean’ arrives at New Mangalore Port, Deputy Conservator, New Mangalore Port Authority, Captain Manoj Joshi says, " ... handling 40,000 vessels is no small achievement—it reflects the remarkable growth of our port. we are here… pic.twitter.com/XHBs7AoFes— ANI (@ANI) March 26, 2026
येत्या काही दिवसांत आणखी जहाजं येणार : इंधनाची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी पुढील काही दिवसांत कच्चं तेल (Crude Oil) घेऊन येणारी आणखी दोन मोठी जहाजं मंगळूर इथं पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुरक्षा कारणं आणि कार्यपद्धतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आगमनाच्या अचूक तारखा अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत. बंदरावर सुरू असलेल्या या सततच्या हालचालींमुळे स्थानिक उद्योग आणि घरगुती ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीतही देशाकडे पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध असल्याचं यावरून स्पष्ट होतं.
हॉर्मुझ सामुद्रधुनी आणि इराण संघर्षाचा परिणाम : सध्या इराण आणि इस्त्रायल यांच्यात वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेलबाजारात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. विशेषतः हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बाबत भीती व्यक्त केली जात आहे, कारण जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल आणि एलपीजीचा व्यापार याच अरुंद सागरी मार्गातून होतो. इराणची भौगोलिक स्थिती या मार्गावर प्रभाव टाकू शकते, त्यामुळे संघर्ष वाढल्यास पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आहे.
