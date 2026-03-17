LPG विरुद्ध PNG : भारतातील स्वयंपाकाच्या गॅसचा वापर; शहरी आणि ग्रामीण भागांतील परिस्थितीचे आकलन
भारतात 320 दशलक्षांहून अधिक वापरकर्त्यांसह LPG हे स्वयंपाकाचे मुख्य इंधन म्हणून वर्चस्व गाजवते; तर PNG मात्र केवळ शहरी भागांपुरतेच मर्यादित आहे.
Published : March 17, 2026 at 10:57 AM IST
- सुरभी गुप्ता
नवी दिल्ली: भारतात घरगुती स्वयंपाकासाठी प्रामुख्याने 'लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस' (LPG) वापरला जातो. गेल्या एका दशकात प्रमुख कल्याणकारी योजना आणि विस्तारणाऱ्या वितरण जाळ्यामुळे या प्रवृत्तीला लक्षणीय गती मिळालीय. राष्ट्रीय ऊर्जा आकडेवारीच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की, देशभरात LPG आणि 'पाईप्ड नॅचरल गॅस' (PNG) यांच्या वापरामध्ये मोठी तफावत आहे. 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) यांसारख्या योजनांनी LPG सिलिंडर्सची पोहोच अगदी दुर्गम ग्रामीण भागांपर्यंत यशस्वीपणे वाढवली असली तरी PNG जोडण्या (कनेक्शन्स) मात्र प्रामुख्याने शहरी भागांतील अशा विशिष्ट पट्ट्यांपुरत्याच मर्यादित राहिल्या आहेत, जिथे आवश्यक पाईपलाईन पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत.
स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन पुरवण्याच्या दिशेने भारताची यशस्वी वाटचालीवर : LPG सिलिंडर्सच्या तुलनेत जे सहजपणे वाहून नेता येतात आणि विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रात उपलब्ध असतात, PNG चा पुरवठा पाईपलाईन्सद्वारे केला जातो; ही एक अशी पद्धत आहे ज्याच्यासाठी व्यापक पायाभूत सुविधांच्या विकासाची आवश्यकता असते. ही परिस्थिती स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन पुरवण्याच्या दिशेने भारताने केलेल्या यशस्वी वाटचालीवर प्रकाश टाकते; गॅस आधारित अर्थव्यवस्था बनण्याच्या आपल्या प्रयत्नांमध्ये देशाला आजही भेडसावणाऱ्या सततच्या आव्हानांनाही ती अधोरेखित करते.
भारताचा एकूण LPG वापर जवळपास सहा पटीने वाढण्याचा अंदाज : गेल्या 30 वर्षांत भारतात LPG च्या वापरामध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसून आलंय. ही वाढ आर्थिक सुधारणा आणि नवीन घरगुती LPG योजनांमुळे स्वयंपाकाच्या गॅसची उपलब्धता वाढल्यामुळे शक्य झालीय. या विस्तारामागील एक मुख्य चालक घटक म्हणजे या योजनांचा आवाका वाढवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने हाती घेतलेले धोरणात्मक उपक्रम आहेत. 'पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षा'च्या (Petroleum Planning and Analysis Cell) आकडेवारीनुसार, भारताचा एकूण LPG वापर जवळपास सहा पटीने वाढण्याचा अंदाज आहे, जो 1998-99 मधील 4,46,000 मेट्रिक टनांवरून (TMT) वाढून 2025-26 पर्यंत एका अंदाजित आकड्यापर्यंत पोहोचेल.
देशाच्या जवळपास सर्वच भागांत घरांना एलपीजी जोडण्या वितरित : 2000 आणि 2010 च्या दशकांचा समावेश असलेला कालखंड हा भारतातील LPG वापराच्या वाढीचा सर्वात वेगवान टप्पा ठरलाय; या काळात वापराचा सरासरी वार्षिक वाढीचा दर 8 टक्के ते 11 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला. PMUY योजना सुरू झाल्यानंतर 2016-17 मध्ये LPG वापराच्या दरात लक्षणीय वाढ दिसून आलीय; या काळात संपूर्ण भारतात LPG वापरामध्ये वार्षिक आधारावर सुमारे 10.1 टक्के वाढ झाली. ही वाढ प्रामुख्याने LPG वापरकर्त्यांच्या एकूण संख्येत (बेसमध्ये) लाखो नवीन घरांची भर पडल्यामुळे झाली होती. 2020 पासून एलपीजी जोडण्या (कनेक्शन्स) बसवणे आणि त्यांचा वापर करणे या दोन्हीमध्ये वेगाने घट झालीय; याचे कारण असे की, देशाच्या जवळपास सर्वच भागांतील घरांना एलपीजी जोडण्या यापूर्वीच वितरित करण्यात आल्यात.
PMUY योजनेने कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मोफत एलपीजी जोडण्या : PMUY योजनेपूर्वी ग्रामीण भागातील कुटुंबे स्वयंपाकासाठी प्रामुख्याने सरपण (लाकूड), शेतीतील टाकाऊ पदार्थ आणि शेण यांसारख्या इंधनांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होती. PMUY योजनेने कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मोफत एलपीजी जोडण्या आणि त्यासोबतच मोफत किंवा अनुदानित सिलिंडर्स पुरवून हे अवलंबित्व पूर्णपणे बदलून टाकले. परिणामी, ग्रामीण स्वयंपाकघरांसाठी एलपीजी हा एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून प्रस्थापित झाला. एलपीजी सिलिंडर्सची वाहतूक रस्त्यामार्गे देशाच्या जवळपास कोणत्याही भागात करता येते; याउलट PNG (पाइपद्वारे मिळणारा नैसर्गिक वायू) साठी विस्तृत पाइपलाइन जाळे, शहर वायू वितरण प्रणाली आणि शहरी नियोजन पायाभूत सुविधांशी एकत्रीकरण असणे आवश्यक असते.
सर्वाधिक एलपीजी ग्राहक असलेली राज्ये : विविध राज्यांमधील एलपीजी वापराचे नमुने (पॅटर्न्स) हे भारताची लोकसांख्यिकीय रचना आणि देशाच्या सामाजिक कल्याणकारी योजनांची व्याप्ती दर्शवतात. एकट्या उत्तर प्रदेशमध्येच भारताच्या एकूण एलपीजी ग्राहकांपैकी सुमारे 15 टक्के ग्राहक आहेत; ही आकडेवारी देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात एलपीजीवरील अवलंबित्व किती उच्च पातळीवर आहे हे अधोरेखित करते. PMUY योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेशमध्ये 18.8 दशलक्ष (188 लाख) लाभार्थी आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये 12.4 दशलक्ष (124 लाख) लाभार्थी आहेत. बिहारमध्ये 11.8 दशलक्ष (118 लाख) लाभार्थी आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये 8.9 दशलक्ष (89 लाख) लाभार्थी आहेत. राजस्थानमध्ये 7.43 दशलक्ष (74.3 लाख) लाभार्थी आहेत.
काही राज्यांमध्ये ग्रामीण लोकसंख्याही लक्षणीयरीत्या मोठी आहे
- उत्तर प्रदेशमधील ग्रामीण लोकसंख्या: 77.7%
- बिहारमधील ग्रामीण लोकसंख्या: 88.7%
- मध्य प्रदेशमधील ग्रामीण लोकसंख्या: 72.4%
- राजस्थानमधील ग्रामीण लोकसंख्या: 75.1%
या राज्यांची लोकसांख्यिकीय रचना प्रामुख्याने ग्रामीण स्वरूपाची असल्यामुळेच या राज्यांमध्ये एलपीजी जोडण्यांना इतकी मोठी मागणी दिसून येते. शहरी कुटुंबे अधिक एलपीजी वापरतात. ग्रामीण राज्यांमध्ये एलपीजी वापरकर्त्यांची संख्या अधिक असूनही, आकडेवारी असे दर्शवते की, शहरी कुटुंबे एलपीजीचा वापर लक्षणीयरीत्या अधिक करतात.
उदाहरणार्थ:
दिल्लीतील कुटुंबे दरमहा सरासरी 11.4 किलोग्राम एलपीजी वापरतात.
उत्तर प्रदेशमधील कुटुंबे दरमहा सुमारे 7.7 किलोग्राम एलपीजी वापरतात.
बिहारमधील कुटुंबे दरमहा सुमारे 6.7 किलोग्राम एलपीजी वापरतात. एका प्रमाणित घरगुती LPG सिलिंडरमध्ये 14.2 किलो वायू असतो; या निकषावर पाहता बिहारमधील एखादे कुटुंब दरमहा अर्ध्या सिलिंडरपेक्षाही कमी वायूचा वापर करते. यावरून असे सूचित होते की, LPG जोडण्या (कनेक्शन्स) असूनही, अनेक ग्रामीण कुटुंबे आजही स्वयंपाकासाठी इंधनाच्या पारंपरिक स्रोतांचा वापर करत आहेत किंवा आपला सिलिंडर दीर्घकाळापर्यंत पुरेल अशा पद्धतीने त्याचा वापर करत आहेत. वापराची ही तफावत 'PMUY' (पंतप्रधान उज्ज्वला योजना) लाभार्थ्यांच्या वितरणाशी जवळून संबंधित आहे.
दरमहा दर कुटुंब सरासरी LPG वापरही अधिक : PMUY अंतर्गत दिलेल्या बहुतांश जोडण्या ग्रामीण भागात असल्याने अनेक कुटुंबांकडे LPG जोडण्या उपलब्ध आहेत; तरीही शहरी कुटुंबांच्या तुलनेत जी स्वयंपाकासाठी जवळजवळ पूर्णपणे LPG वरच अवलंबून असतात ही ग्रामीण कुटुंबे आपल्या जोडण्यांचा वापर खूपच कमी प्रमाणात करतात. LPG वापराच्या पद्धतींवर उत्पन्नाच्या वितरणाचा प्रभाव पडतो. सामान्यतः ज्या राज्यांमध्ये उत्पन्नाची पातळी उच्च असते, तिथे दरमहा दर कुटुंब सरासरी LPG वापरही अधिक असल्याचे दिसून येते; हे त्या राज्यांमधील लोकांची अधिकची खरेदीक्षमता आणि स्वयंपाकासाठी LPG वरील त्यांचे अवलंबित्व दर्शवते. जेव्हा एकूण LPG वापराची तुलना दर कुटुंब सरासरी वापराशी केली जाते, तेव्हा त्यामध्ये एक स्पष्ट तफावत दिसून येते. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि मध्य प्रदेश यांसारखी मोठी लोकसंख्या असलेली आणि LPG जोडण्यांची घनता अधिक असलेली राज्ये एकूण वापराच्या बाबतीत अव्वल स्थानी आहेत; मात्र, दर-कुटुंब सरासरी वापराच्या बाबतीत हीच राज्ये खूपच खालच्या क्रमांकावर आहेत.
उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमध्ये दरमहा 377.4 TMT इतक्या सर्वाधिक एकूण LPG वापराची नोंद झालीय; तरीही दर कुटुंब सरासरी वापराच्या बाबतीत या राज्याचा देशात 22 वा क्रमांक लागतो. यावरून असे सूचित होते की, जरी LPG जोडण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असली तरी प्रत्येक घरामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजीच्या (LPG) प्रत्यक्ष प्रमाणाचा वास्तवात कोणत्याही भौगोलिक घटकाशी किंवा मूळ कारणाशी काहीही महत्त्वपूर्ण संबंध दिसून येत नाही.
देशभरात PNG ची वाढ असमान : घरगुती स्वयंपाकासाठी एलपीजी हेच आजही मुख्य इंधन म्हणून वापरले जाते; तरीही देशभरात 'सिटी गॅस वितरण' (CGD) जाळ्यांचा विस्तार होत असल्यामुळे PNG च्या वाढीला सातत्याने गती मिळत आहे.
भारताच्या विविध प्रदेशांमध्ये PNGच्या प्रसारात दिसून येणारी तफावत : पश्चिम भारतातील राज्यांमध्ये PNG स्वीकारण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. येथे अंदाजे 7.18 दशलक्ष (71.8 लाख) PNG जोडण्या (connections) आहेत. हे प्रमाण एलपीजी ग्राहकांच्या तुलनेत 15.7 टक्के इतका प्रवेश दर (penetration rate) दर्शवते. 39.7 टक्के या देशातीलच सर्वाधिक PNG प्रवेश दरासह गुजरात राज्य या बाबतीत सर्वात आघाडीवर आहे. 'सिटी गॅस वितरण' जाळ्यांचा स्वीकार करणाऱ्या सुरुवातीच्या काही राज्यांपैकी गुजरात हे एक होते. महाराष्ट्रामध्येही PNG स्वीकारण्याच्या प्रमाणात जोरदार वाढ दिसून आली असून, येथे अंदाजे 3.617 दशलक्ष (36.17 लाख) जोडण्या आहेत; एलपीजी वापरकर्त्यांच्या तुलनेत हा प्रवेश दर साधारणपणे 14 टक्के इतका आहे.
उत्तर भारतात PNG चा विस्तार : उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये PNG चा प्रसार मध्यम स्वरूपाचा आहे. या प्रदेशात 4.137 दशलक्ष (41.37 लाख) PNG जोडण्या आहेत, जे 6.1 टक्के इतका प्रवेश दर दर्शवते. या प्रदेशांतर्गत दिल्लीचा PNG प्रवेश दर अंदाजे 26.3 टक्के इतका आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये केवळ 1.65 दशलक्ष (16.5 लाख) PNG जोडण्या आहेत.
पूर्व भारतात PNG चा प्रसार मर्यादित : आजवरच्या अंदाजानुसार, पूर्व भारतात 4,48,000 (4.48 लाख) PNG जोडण्या देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे येथील प्रवेश दर 1.4 टक्के इतका झालाय. पश्चिम बंगाल आणि बिहार या राज्यांमध्ये एलपीजी वापरकर्त्यांची संख्या मोठी आहे; येथील गॅस पाइपलाइनची पायाभूत सुविधा (infrastructure) अजूनही मर्यादित स्वरूपाची आहे.
दक्षिण भारतातही PNG मर्यादित : त्याचप्रमाणे दक्षिण भारतात अंदाजे 1.036 दशलक्ष (10.36 लाख) PNG जोडण्या असून, येथील प्रवेश दर 1.5 टक्के इतका आहे. तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये एलपीजी वापरकर्त्यांची संख्या लक्षणीय असली तरीही येथील प्रमुख शहरांमधील पाइपद्वारे गॅस पुरवठ्याची पायाभूत सुविधा अजूनही मर्यादितच आहे.
ईशान्य भारतात PNG चा अत्यंत कमी विस्तार : ईशान्य भारतात केवळ 1,20,000 (1.2 लाख) PNG जोडण्या (कनेक्शन्स) आहेत; LPG ग्राहकांच्या तुलनेत हा विस्तार दर (penetration rate) अंदाजे 2 टक्के इतकाच आहे. भौगोलिक आव्हाने आणि राष्ट्रीय पाइपलाइन पायाभूत सुविधांच्या मर्यादांमुळे संपूर्ण भारतात स्वयंपाकाच्या इंधनाचा मुख्य स्रोत म्हणून LPG सिलिंडर्सच प्रामुख्याने वापरले जात आहेत.
LPG पायाभूत सुविधांचा विस्तार : भारताच्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, मागील जनगणनेपासून देशाभरातील ग्राहकांपर्यंत LPG पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. एप्रिल 2014 पासून LPG जोडण्यांची संख्या 14.52 कोटींवरून 32.83 कोटींपर्यंत वाढली आहे. LPG वितरकांची संख्या 13,896 वरून 25,532 पर्यंत वाढली आहे. या नवीन वितरकांपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक वितरक ग्रामीण भागात सेवा पुरवतात. 30.43 कोटींहून अधिक LPG ग्राहक 'PAHAL' (पहल) थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. यामुळे अनुदान थेट आणि नेमक्या लाभार्थींपर्यंत पोहोचवणे शक्य झालंय. दरम्यान, 'Give It Up' (अनुदान सोडा) मोहिमेअंतर्गत, 1.14 कोटींहून अधिक कुटुंबांनी स्वेच्छेने आपले LPG अनुदान सोडून दिलंय.
'उज्ज्वला' लाभार्थी कुटुंबांमध्ये LPG वापरामध्ये वाढ : सरकारी आकडेवारीनुसार, PMUY (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) च्या लाभार्थी कुटुंबांमध्ये LPG वापरामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येते.
'उज्ज्वला' लाभार्थी कुटुंबांमध्ये दरडोई LPG सिलिंडर वापराचे प्रमाण खालीलप्रमाणे वाढले.
- 2019–20 मध्ये दरवर्षी 3.01 सिलिंडर्स
- 2023–24 मध्ये 3.95 सिलिंडर्स
- 2024–25 मध्ये 4.34 सिलिंडर्स (प्रमाणशीर अंदाजानुसार)
ही योजना सुरू झाल्यापासून PMUY लाभार्थी कुटुंबांना अंदाजे 222 कोटी LPG रिफिल्स (पुनर्भरणाचे सिलिंडर्स) वितरित करण्यात आलेत; यामध्ये दररोज सुमारे 13 लाख रिफिल्सचा लाभ घेतला जात आहे.
ऊर्जा सुरक्षेबाबतच्या चिंता आणि 'हॉर्मुझ घटक' (Hormuz Factor) : भारतातील LPG च्या वाढत्या विस्ताराने जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याचा धोकाही वाढवला आहे. भारताची एकूण LPG गरज अंदाजे 60 टक्के आयात करून पूर्ण केली जाते; या आयातीपैकी 90 टक्के LPG 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) मार्गे भारतात येते. तेलाच्या जागतिक व्यापारासाठी ही सामुद्रधुनी एक अत्यंत महत्त्वाची जलवाहतूक मार्गिका मानली जाते. 2024 मध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनीतून दररोज अंदाजे 20 दशलक्ष बॅरल्स कच्च्या तेलाची वाहतूक करण्यात आली. हे प्रमाण जगाच्या एकूण पेट्रोलियम द्रवांच्या (पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी) वापराच्या अंदाजे 20 टक्के इतके आहे. या प्रदेशातून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या प्रवाहात कोणताही व्यत्यय आल्यास मालवाहतुकीस विलंब, मालवाहतूक आणि विमा खर्चात वाढ किंवा इंधन पुरवठा मिळण्यास उशीर यांसारखे परिणाम उद्भवू शकतात. अशा व्यत्ययांचा धोका भारतासाठी विशेषतः अधिक आहे; कारण एलपीजी (LPG) हे एक अत्यंत महत्त्वाचे इंधन साधन असून, देशाभरातील कोट्यवधी घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी त्याचा वापर केला जातो.
वायू आधारित अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण : तसेच भारत आपल्या नैसर्गिक वायू पायाभूत सुविधांच्या विकासात गुंतवणूक करत आहे. आयात केलेल्या एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करून आपल्या ऊर्जा क्षेत्राचे स्वरूप 'वायू-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे' वळवणे हा यामागील उद्देश आहे. भारतातील कार्यरत वायू वाहिन्यांची (गॅस पाइपलाइन्सची) लांबी 15,340 किलोमीटरवरून (2014 मध्ये) वाढवून अंदाजे 25,000 किलोमीटरपर्यंत (2024 पर्यंत) नेणे. यामध्ये किमान 10,800 किलोमीटरच्या नवीन वाहिन्यांची भर घालण्याचे नियोजन आहे. 307 भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये 'पाइपद्वारे शहर वायू वितरण' (City Gas Distribution) जाळे उभारण्यासाठी अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे. इंधन परवडणारे आणि सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी पाइपलाइनचे दर (Tariffs) देखील तर्कसंगत केले जात आहेत. या उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश म्हणजे इंधनाची मोठी मागणी असलेल्या केंद्रांना एकमेकांशी जोडणे आणि कालांतराने 'पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू' (PNG) वापरण्यास मोठ्या प्रमाणावर चालना देणे हा आहे.
दुहेरी ऊर्जा संक्रमणाचे आव्हान : ही आकडेवारी भारताच्या देशांतर्गत ऊर्जा संक्रमणातील एका दुहेरी आव्हानावर प्रकाश टाकते. एका बाजूला सरकारच्या प्रभावी कल्याणकारी योजना आणि भक्कम वितरण जाळ्यामुळे एलपीजीचा लाभ देशातील जवळपास सर्वच घरांपर्यंत पोहोचला आहे. दुसऱ्या बाजूला भारतात सध्या पीएनजी (PNG) पायाभूत सुविधांचा विस्तार सुरू असल्याने आणि यातील बहुतांश सुविधा सध्या केवळ शहरी भागांतच केंद्रित असल्याने हे ऊर्जा संक्रमण प्रत्यक्षात दोन वेगवेगळ्या गतींनी पुढे सरकत आहे. बहुतांश ग्रामीण आणि निम शहरी भागांतील लोक स्वयंपाकासाठी अजूनही एलपीजीवरच अवलंबून राहतील; तर अधिक विकसित शहरी केंद्रांमध्ये पीएनजीचा स्वीकार होण्याची प्रक्रिया मात्र काहीशी संथ गतीने पुढे सरकेल, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, आयात केलेल्या एलपीजीवरील भारताचे सततचे अवलंबित्व हे देशाच्या 'ऊर्जा सुरक्षेसाठी' एक महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण करते; विशेषतः जेव्हा जागतिक भू-राजकीय घडामोडींमुळे किंवा सागरी व्यापारी मार्गांवर उद्भवणाऱ्या व्यत्ययांमुळे परिस्थिती अस्थिर बनते, तेव्हा हा धोका अधिकच बळावतो.
