...तर एलपीजी पुरवठा खंडित केला जाईल, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
गॅस नेटवर्कचा विस्तार वेगवान करणे आणि केवळ एकाच इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, या उद्देशानं जारी करण्यात आलेल्या एका नवीन आदेशाअंतर्गत या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Published : March 25, 2026 at 4:17 PM IST
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील तणावामुळं निर्माण झालेल्या जागतिक इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारनं देशातील घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) वापरासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) सुविधा उपलब्ध आहे. अशा ठिकाणी जर ग्राहकांनी पीएनजीचा वापर केला नाही. तर त्यांचा एलपीजीचा पुरवठा खंडित केला जाईल, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.
'पीएनजी'कडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन : गॅस नेटवर्कचा विस्तार वेगवान करणे आणि केवळ एकाच इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, या उद्देशानं जारी करण्यात आलेल्या एका नवीन आदेशाअंतर्गत या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पश्चिम आशियातील तणावामुळं प्रमुख स्रोतांकडून होणारा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळं भारत सध्या एलपीजीच्या तुटवड्याचा सामना करत आहे. परिणामी, सरकार घरगुती आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांना 'पीएनजी'कडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. हा एक अधिक सोयीस्कर पर्याय असून, त्याचे उत्पादन देशांतर्गत पातळीवर केलं जातं आणि त्याचा पुरवठा विविध स्रोतांतून सुनिश्चित केला जातो.
...तर एलपीजी पुरवठा खंडित केला जाईल : पेट्रोलियम मंत्रालयानं जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पाईपलाईनच्या पायाभूत सुविधांना गती देणे, मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी एलपीजीकडून पीएनजीकडे वळण्यास प्रोत्साहन देणे, हे या आदेशाचे उद्दिष्ट आहे. तसंच नवीन आराखड्यात आता पीएनजी कनेक्शन देण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या कुटुंबानं उपलब्धता असूनही पीएनजीचा पर्याय स्वीकारला नाही, तर तीन महिन्यांनंतर त्यांचा एलपीजी पुरवठा खंडित केला जाईल. मात्र, ज्या ठिकाणी पाईपद्वारे कनेक्शन देणं तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. अशा ठिकाणी 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) सादर करण्याच्या अटीवर एलपीजी पुरवठा सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
With guidance of @PMOIndia and @HardeepSPuri the Natural Gas infrastructure - PNG and CNG gets major ease of doing business reforms - witness rapid expansion of CGD network across the country - a crisis turned into an opportunity @gailindia @PNGRB_ pic.twitter.com/btcnKrDt6j— Neeraj Mittal IAS (@neerajmittalias) March 24, 2026
पाईपलाईन पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती : सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश, पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध असलेल्या भागांमधून एलपीजीचा कमी करून तो अशा पायाभूत सुविधा नसलेल्या प्रदेशांकडे वळवण्याच आहे. दरम्यान, या निर्णयावर भाष्य करताना, तेल सचिव नीरज मित्तल यांनी 'एक्स'वरील आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, 'व्यवसाय सुलभता' (Ease of Doing Business) सुधारणांच्या माध्यमातून "एका संकटाचे संधीत रूपांतर करण्यात आले आहे." अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या निर्णयाचा उद्देश, मंजुऱ्यांची प्रक्रिया सुलभ करून, शुल्कांचे प्रमाणीकरण करून आणि परवानग्या वेळेच्या मर्यादेत मिळतील याची खात्री करून, पाईपलाईन पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देणे हा आहे.
कनेक्शनसाठीचे अर्ज नाकारले जाऊ शकत नाहीत : याचबरोबर, निवासी भागांमध्ये प्रवेशावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांनी तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत परवानगी देणं आवश्यक आहे आणि शेवटच्या टप्प्यातील पीएनजी कनेक्शन 48 तासांच्या आत उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. अशा भागांमध्ये पाईपलाईन कनेक्शनसाठीचे अर्ज नाकारले जाऊ शकत नाहीत. तसंच या निर्णयामध्ये म्हटलं आहे की, जमिनीच्या वापरावरील वाद सोडवण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार मार्गाधिकार देण्यासाठी दिवाणी न्यायालयासारखे अधिकार असलेल्या नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाची तरतूद आहे. अधिकृत संस्थांनी मंजुरी मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पाइपलाइन टाकण्यास सुरुवात केली पाहिजे, अन्यथा त्यांना दंडाला सामोरे जावे लागेल, ज्यामध्ये विशेष हक्क गमावण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाला अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये मंजुरी, नामंजुरी आणि अनुपालनाचा मागोवा घेण्याचा समावेश आहे.
