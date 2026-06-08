'उज्ज्वला योजने'अंतर्गत मिळणाऱ्या 9 ऐवजी 4 गॅस सिलिंडर; सरकारकडून महागाईचं धक्कातंत्र
गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीबाबत महत्त्वाची बातमी आहे. जागतिक किमतींमधील वाढीमुळे सरकारनं 'उज्ज्वला योजने'अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानित एलपीजी रिफिल्सची संख्या वर्षाला 4 पर्यंत मर्यादित केली.
Published : June 8, 2026 at 11:03 PM IST
नवी दिल्ली- मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि तेल विपणन कंपन्यांचे वाढते आर्थिक नुकसान (under-recoveries) पाहता सरकारनं नागरिकांना धक्का दिला आहे.
अनुदानाचा खर्च नियंत्रित करण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारनं सोमवारी 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने' (PMUY) अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानित एलपीजी सिलेंडर रिफिल्सची संख्या कमी केली आहे. अनुदानित सिलेंडरची संख्या नऊवरून चारपर्यंत कमी करण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारनं जाहीर केला आहे. घरगुती एलपीजीचा सिलेंडरचा खर्च 1,600 रुपयांच्या वर गेला आहे. त्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना सध्या प्रत्येक सिलेंडरच्या विक्रीमागे सुमारे 700 रुपयांचे नुकसान सहन करावं लागत आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण खानुजा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, पात्र PMUY लाभार्थ्यांना 14.2 किलोच्या सिलेंडरवर 300 रुपयांचे अनुदान मिळणे सुरूच राहील. परंतु हे अनुदान वर्षातील केवळ पहिल्या चार गॅस सिलेंडरसाठी असणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब मिळणाऱ्या वार्षिक अनुदानाची मर्यादा 1,200 रुपये इतकी असणार आहे.
खानुजा यांनी असेही सांगितलं की, दिल्लीतील PMUY ग्राहक सध्या 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरसाठी 642 रुपये द्यावे लागत आहेत. तर सामान्य ग्राहक त्याच सिलेंडरसाठी 942 रुपये देत आहेत. त्यांनी पुढे सांगितलं की, केवळ उज्ज्वला योजनेचेच नव्हे तर इतर ग्राहकांनाही जागतिक किमतींमधील चढ-उतारांच्या पूर्ण फटक्यापासून वाचविलं जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एलपीजीचे दर वाढलेले असतानाही सरकारी हस्तक्षेपामुळे कुटुंबांना दिलासा मिळत आहे.
गेल्या आठवड्यात घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत प्रति सिलेंडर 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली. जागतिक ऊर्जा खर्चातील वाढीचा दबाव तेल विपणन कंपन्यांवर कायम आहे. अशा स्थितीत तीन महिन्यांतील ही दुसरी दरवाढ ठरली आहे. रविवारपासून (7 जून) दिल्लीत 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत 913 रुपयांवरून वाढवून 942 रुपये करण्यात आली आहे.
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