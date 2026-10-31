बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र; भारतीय हवामान विभागाकडून मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यांचा इशारा
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये आकाश निरभ्र होण्याची शक्यता असून, रात्रीच्या तापमानात घट होऊ शकते हे हिवाळ्याच्या आगमनाचे संकेत आहेत.
Published : October 31, 2026 at 1:42 PM IST
नवी दिल्ली: आगामी काही दिवसांत भारतात हवामानात विविध बदल दिसून येणार आहेत. उत्तर भारतात पावसाचा जोर हळूहळू कमी होत असला तरी पूर्व, ईशान्य आणि दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांत पावसाची स्थिती कायम आहे. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये आकाश निरभ्र होण्याची शक्यता असून, रात्रीच्या तापमानात घट होऊ शकते हे हिवाळ्याच्या आगमनाचे संकेत आहेत.
समुद्रात खळबळजनक स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता : दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेले कमी दाबाचे क्षेत्र अधिक तीव्र होऊन त्याचे रूपांतर 'डिप्रेशन'मध्ये (कमी दाबाच्या तीव्र प्रणालीत) होऊ शकते. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रणालीमुळे दक्षिण आणि आग्नेय भारतातील काही भागांत मुसळधार पाऊस, जोरदार वारे आणि समुद्रात खळबळजनक स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अलीकडील चक्रीवादळसदृश प्रणाली कमकुवत होऊन दूर जात असल्याने 31 ऑक्टोबरपासून दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणावरील ढगांचे आच्छादन कमी होईल. यामुळे दिवसा सूर्यप्रकाश अधिक मिळेल आणि तापमानात किंचित वाढ होईल. मात्र, रात्री आणि पहाटेच्या वेळी तापमानात घट होऊन हवामान थंड होईल, जे हिवाळ्याच्या हळूहळू सुरू होण्याचे लक्षण आहे.
उत्तर भारतात पावसाचा जोर कमी होणार : पश्चिम राजस्थानमध्ये 31 ऑक्टोबरपासून हवामान निरभ्र आणि कोरडे राहण्याची शक्यता आहे, तर पूर्व राजस्थानमध्ये 1 नोव्हेंबरपासून अशीच स्थिती दिसून येईल. पुढील सात दिवसांत या संपूर्ण प्रदेशात पावसाचे प्रमाण नगण्य असेल आणि कोणतीही मोठी हवामान प्रणाली सक्रिय होण्याची शक्यता नाही. IMD च्या अंदाजानुसार, 2 नोव्हेंबर रोजी हरियाणा, चंदीगड आणि दिल्लीच्या काही भागांत पाऊस पडू शकतो. उत्तर प्रदेशच्या काही भागांतही पावसाची शक्यता आहे, तर उत्तराखंडमध्ये 31 ऑक्टोबर रोजी काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडू शकतो. मात्र, गेल्या काही दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसाच्या तुलनेत याची तीव्रता खूपच कमी असेल.
पूर्व भारतातील हवामानाचा अंदाज : वायव्य भारतातील हवामानात सुधारणा होत असताना पूर्व भारतात मात्र पावसाची स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी बिहारमध्ये आकाश ढगाळ राहील आणि अधूनमधून विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडेल; अनेक जिल्ह्यांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा होण्याची शक्यता असून, संध्याकाळपर्यंत आकाश निरभ्र होऊ शकते. हवामान विभागाने छत्तीसगडमध्ये 31 ऑक्टोबर आणि 2-3 नोव्हेंबर रोजी जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. आगामी दिवसांत बिहार, झारखंड, ओडिसा, उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीममध्येही काही ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस होऊ शकतो, ज्यामध्ये 40 ते 50 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहू शकतात आणि वाऱ्याचा वेग 60 किमी प्रतितासपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
'डिप्रेशन'मुळे मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यांची शक्यता : उत्तर भारतात पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता असली, तरी बंगालच्या उपसागरात निर्माण होत असलेल्या एका हवामान प्रणालीमुळे देशाच्या दक्षिण आणि आग्नेय भागात पुन्हा एकदा पाऊस आणि जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) 31 ऑक्टोबरच्या विश्लेषणानुसार, दक्षिण आणि लगतच्या उत्तर अंदमान समुद्रात तयार झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र पश्चिम वायव्य दिशेला सरकले असून, सध्या ते आग्नेय बंगालचा उपसागर आणि आसपासच्या परिसरावर स्थित आहे. पुढील 12 तासांत त्याचे रूपांतर 'डिप्रेशन'मध्ये (कमी दाबाच्या तीव्र क्षेत्रात) होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर अधिक तीव्र होऊन ही प्रणाली पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागराच्या दिशेने सरकेल. 2 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत ही प्रणाली आंध्र प्रदेश किनारपट्टीच्या जवळ पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज : हवामान विभागाने 31 ऑक्टोबर रोजी अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील अनेक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा, तर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. या प्रणालीमुळे आसपासच्या सागरी भागात वाऱ्यांचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या आग्नेय बंगालचा उपसागर, अंदमान समुद्र आणि आसपासच्या बेटांवर 35 ते 45 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहत आहेत, जे 55 किमी प्रतितास वेगापर्यंत पोहोचू शकतात. 31 ऑक्टोबरच्या दुपारपर्यंत वाऱ्यांचा वेग वाढून 40 ते 50 किमी प्रतितास होऊ शकतो आणि तो 60 किमी प्रतितासपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू किनारपट्टीवर वाऱ्यांचा वेग वाढणार : ही हवामान प्रणाली जशी किनारपट्टीच्या दिशेने सरकेल, तसा वाऱ्यांचा वेग अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. 1 आणि 2 नोव्हेंबर रोजी बंगालच्या उपसागराच्या आग्नेय भागात 45 ते 55 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे, ज्यांचा वेग 65 किमी प्रतितासपर्यंतही पोहोचू शकतो. बंगालच्या उपसागराच्या पश्चिम मध्य आणि नैऋत्य भागात 1 नोव्हेंबर रोजी वाऱ्याचा वेग 45 ते 55 किमी प्रतितास असू शकतो, तर 2 ते 3 नोव्हेंबर दरम्यान तो 50 ते 60 किमी प्रतितास इतका वाढू शकतो. आंध्र प्रदेश, उत्तर तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या किनारपट्टीवर 2 नोव्हेंबरच्या सकाळपासून 40 ते 50 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे, जे 60 किमी प्रतितास वेगापर्यंत पोहोचू शकतात. 2 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपासून 3 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत हे वारे अधिक तीव्र होऊन 50 ते 60 किमी प्रतितास वेगाने वाहू शकतात आणि वाऱ्याचे झोत (gusts) 70 किमी प्रतितास वेगापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण राज्यांमध्ये अधिक पावसाची शक्यता : बंगालच्या उपसागरात निर्माण होत असलेल्या हवामान प्रणालीचा परिणाम किनारपट्टीच्या पलीकडेही जाणवण्याची शक्यता आहे. तेलंगणामध्ये 31 ऑक्टोबर आणि 2-3 नोव्हेंबर रोजी पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे, तर 1-2 नोव्हेंबर रोजी काही भागांत मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. या काळात केरळ, माहे, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, कराईकल तसेच कर्नाटकच्या किनारपट्टीच्या आणि अंतर्गत भागांत हलका पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. पश्चिम भारतातील काही भागांत ज्यामध्ये गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आणि सौराष्ट्र आणि कच्छ क्षेत्रांचा समावेश आहे, येथेही 31 ऑक्टोबर रोजी हलका पाऊस पडू शकतो. थोडक्यात सांगायचे तर उत्तर भारतात आकाश निरभ्र आणि रात्री थंड असतील, तर बंगालच्या उपसागरात निर्माण होत असलेल्या हवामान प्रणालीमुळे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अनेक दक्षिण आणि किनारपट्टीच्या भागांत हवामानाची स्थिती प्रतिकूल राहण्याची शक्यता आहे.
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