नवरा, मुलाला सोडून 'लिव्ह इन'मध्ये राहिली, लग्न ठरताच प्रियकरानं प्रेयसीचा काढला काटा, लग्नमंडपातून आरोपी अटकेत

एका लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा भयानक अंत झालाय. वाचा सविस्तर बातमी...

Woman Killed by Lover in Saharanpur
आरोपी प्रियकर आणि खून झालेली महिला (Saharanpur Police)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 15, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
सहारनपूर - उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमध्ये एका लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा भयानक अंत झालाय. दोन वर्षांपूर्वी एका महिलेनं तिच्या प्रियकराशी लग्न करण्यासाठी तिचा नवरा आणि मुलाला सोडून दिलं होतं. महिला आणि प्रियकर हे मागील दोन वर्षांपासून एकत्र राहत होते. पण, जेव्हा ती महिला त्या तरुणाच्या लग्नात अडथळा बनू लागली, तेव्हा त्यानं तिला मार्गावरून दूर केलं. प्रियकरानं तिला ठार मारून टाकलं.

प्रेयसीचा केला खून - त्या तरुणानं आपल्या प्रेयसीला मारण्यासाठी एक सखोल योजना आखली. प्रथम, त्यानं तिला हिमाचल प्रदेशला फिरायला घेऊन जाण्यास राजी केलं. नंतर, गाडी चालवत असताना, त्यानं सीट बेल्टनं तिचा गळा दाबून खून केला. तिची ओळख पटू नये म्हणून तिला मारल्यानंतर, तरुणानं त्याच्या प्रेयसीचं डोकं शरीरापासून वेगळं केलं आणि ते फेकून दिलं.

लग्न मंडपातून आरोपीला केली अटक - सीसीटीव्ही फुटेजमधील पुराव्याच्या आधारे, हरियाणा पोलिसांनी लग्न मंडपातून खून करणाऱ्या प्रियकराला अटक केली. पोलीस चौकशीदरम्यान, प्रियकरानं आपला गुन्हा कबूल केलाय. पोलिसांनी आरोपी प्रियकर बिलालविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरू केलीय.

महिलेचा शिर नसलेला मृतदेह आढळला - हरियाणातील यमुनानगर येथील पोलिसांना ७ डिसेंबरला प्रताप नगर पोलीस स्टेशन परिसरातील पाओंटा साहिब महामार्गावरील एका शेतात एका महिलेचा शिर नसलेला मृतदेह आढळला होता. मृतदेह पूर्णपणे कुजलेला होता. या घटनेला गांभीर्याने घेत, पोलीस अधीक्षक कमलदीप गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आलं. डीएसपी रजत गुलिया यांच्या नेतृत्वाखाली, एसआयटीमध्ये सीआयए पथक आणि पोलीस स्टेशन स्तरावरील अधिकारी यांचा समावेश होता.

पोलिसांनी केला कसून तपास - पोलिसांसमोर सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे महिलेची ओळख पटवणं होतं. हरियाणातील सर्व जिल्ह्यांसोबतच हिमाचल प्रदेश, चंदीगड, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशातील सीमावर्ती जिल्ह्यांशी संपर्क साधण्यात आला. पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर डिजिटल पुराव्यांच्या आधारेही तपास केला. हथनीकुंड बॅरेजवर बसवलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी पोलिसांनी केली तेव्हा त्यांना घटनेशी संबंधित काही सुगावा सापडला.

आरोपीनं आपला गुन्हा कबूल केला - या माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी सहारनपूर जिल्ह्यातील नाकूर पोलीस स्टेशन परिसरातील तिडोली गावातील रहिवासी फुरकान उर्फ ​​बिलाल याला लग्नाच्या मंडपात बसलेला असताना अटक केली. चौकशीदरम्यान आरोपीनं आपला गुन्हा कबूल केलाय.

"बिलालला भीती होती की, उमा त्याच्या कुटुंबाला सत्य सांगेल, ज्यामुळं त्याचं लग्न तुटण्याची शक्यता आहे. या भीतीनं त्यानं प्रेयसी उमा हिला संपवण्याचा कट रचला. आरोपीनं गुन्ह्याची कबुली दिलीय. पुढील तपास सुरू आहे." - पोलीस अधीक्षक कमलदीप गोयल

लग्नासाठी प्रेयसी ठरली अडसर - पोलीस चौकशीदरम्यान, बिलालनं उघड केलं की उमा नावाची महिला त्याच्याबरोबर दोन वर्षांपासून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. त्याचं लग्न आधीच एका तरुणीशी ठरलं होतं, परंतु उमा त्याच्यावर लग्न करण्यासाठी दबाव आणत होती. शिवाय, ती दुसऱ्या कोणाशीही लग्न करण्यास नकार देत होती.

