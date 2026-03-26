प्रियकरानं प्रेयसीला नेलं पळवून अन् केलं लग्न: तिच्या भावानं प्रियकराच्या आईवर ओतलं पेट्रोल, दिलं पेटवून : परिसर हादरला

प्रेयसीला पळवून नेऊन तिच्याशी लग्न करणाऱ्या प्रियकराच्या आईवर प्रेयसीच्या भावानं पट्रोल टाकून पेटवून दिलं. त्यामुळे होरपळलेल्या या महिलेचा मृत्यू झाला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 8:50 PM IST

बंगळुरू : बहिणीशी प्रेमविवाह करणाऱ्या प्रियकराच्या आईवर प्रेयशीच्या भावानं पेट्रोल टाकून पेटवून दिल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना कर्नाटकमधील चिक्कबल्लापूर जिल्ह्यातील चिंतामणी इथल्या केजीएन कॉलनीत 21 मार्चला घडली. या घटनेत होरपळलेल्या लक्ष्मी देवम्मा यांचा आज मृत्यू झाला.या प्रकरणातील आरोपी नवीन आणि विनोद या आरोपींना चिंतामणी नगर पोलिसांनी अटक केली आहे.

प्रियकर प्रेयसीचं एकमेकांवर होतं प्रेम : या प्रकरणाबाबत बोलताना पोलीस अधीक्षक कुशल चौकसे म्हणाले, "लक्ष्मी देवम्मा यांचा मुलगा पुरुषोत्तम याचं एका तरुणीवर प्रेम जडलं होतं. त्यानं तिच्याशी लग्न केलं होतं. मात्र आपल्या बहिणीशी लग्न केल्याच्या रागातून त्याचा तरुणीच्या कुटुंबाशी वाद झाला. २१ मार्च रोजी तक्रारदारानं असा आरोप केला की, लक्ष्मी देवम्मा झोपलेल्या असताना त्या तरुणीचा भाऊ घरात घुसला, त्यानं लक्ष्मी देवम्मा यांच्या अंगावर पेट्रोल ओतलं आणि त्यांना पेटवून दिलं. यामुळे लक्ष्मी देवम्मा या ३५ टक्के जळाल्या. त्यांना उपचारासाठी तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र आज त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे अगोदर हल्ल्याचा गुन्हा दाखल झालेल्या या प्रकरणात आता खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आम्ही आरोपीला अटक केली आहे. या गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचाही आम्ही शोध घेत आहोत."

पळून जाऊन लग्न करणाऱ्या मुलालाही धडा शिकवा - मुलाचे वडील : मृत लक्ष्मी देवम्माचे पती रामकृष्ण म्हणाले, "माझा धाकटा मुलगा पुरुषोत्तम याचं एका मुलीवर प्रेम आहे. तो तिच्यासोबत पळून गेला होता. यामुळे, त्या मुलीच्या भावानं फोन करून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.'मी तुझ्या बहिणीला परत आणलं आहे, आता तुम्ही काय करणार आहात?' असा प्रश्न पुरुषोत्तमनं त्या मुलीच्या भावाला विचारला. त्यावर त्या मुलीचा भाऊ म्हणाला, 'आम्ही तुला दाखवून देऊ की काय करायचं असते.' मग, त्यानं माझ्या पत्नीला पेटवून दिलं. आधी त्यानं माझी पत्नी कुठं झोपली आहे, हे पाहिलं. त्यानंतर तो तिथं आला आणि त्यानं तिच्या अंगावर पेट्रोल ओतलं. माझ्या मुलामुळे ही घटना घडली, त्यालाच सर्वात आधी शिक्षा झाली पाहिजे. माझ्या मुलालाच आधी शिक्षा व्हायला हवी. ही गोष्ट संपूर्ण जगाला समजली पाहिजे. जर अशा लोकांना शिक्षा झाली, तर त्यातून इतरांनाही धडा मिळेल."

