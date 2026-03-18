ग्राहक आयोगाचे इंडिगो एअरलाइन्सला 1.19 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश
आयोगानं एअरलाइन्सला एकूण 1.19 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Published : March 18, 2026 at 4:27 PM IST
श्रीनगर : बारामुल्ला-बांदीपोरा जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगानं उमराहवरून परतणाऱ्या दोन प्रवाशांचे सामान हरवल्याबद्दल इंडिगो एअरलाइन्सला जबाबदार धरलं आहे. आयोगानं एअरलाइन्सला एकूण 1.19 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, ही तक्रार जम्मू आणि काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील सोपोर येथील क्रांकशिवन कॉलनीत रहाणारे मोहम्मद मकबूल हकीम आणि त्यांची पत्नी फरहत आरा यांनी दाखल केली होती.
एअरलाइन्सच्या सेवेत त्रुटी असल्याचा आरोप : तक्रारदारानं इंडिगो एअरलाइन्सच्या सेवेत त्रुटी असल्याचा आरोप करत 15 एप्रिल 2025 रोजी आयोगाकडे धाव घेतली होती. तक्रारीनुसार, या दाम्पत्यानं सौदी अरेबियाची तीर्थयात्रा केली होती आणि त्याच पीएनआरवर दम्माम ते दिल्लीमार्गे श्रीनगर परतीची तिकिटे बुक करण्यात आली होती, ज्यामध्ये यात्रेकरूंच्या एका गटाचाही समावेश होता. याचिकाकर्त्यानं सांगितलं की, दम्माम विमानतळावरील एअरलाइन्सच्या कर्मचाऱ्यांनी योग्य पडताळणी न करता त्या गटाचे सामान एकत्र हाताळले. तक्रारदारांनी सांगितलं, "सामानाला चुकीचे टॅग लावले होते आणि ते योग्यरित्या हाताळलं गेलं नाही." तसंच त्यांनी असंही सांगितलं की, "प्रत्येक सामानाला स्वतंत्र टॅग देण्याऐवजी, सर्व टॅग एकत्र करून एका गटप्रमुखाला देण्यात आले."
एअरलाइन्सनं दावा फेटाळला होता : दिल्ली विमानतळावर पोहोचल्यावर त्या दाम्पत्याच्या लक्षात आलं की, त्यांच्या पाच चेक-इन बॅगांपैकी एक बॅग गायब आहे. त्यांनी तात्काळ प्रॉपर्टी इरेग्युलॅरिटी रिपोर्ट (PIR) दाखल केला आणि तिकीट क्रमांक 20439273 अंतर्गत एअरलाइन्सकडे तक्रार नोंदवली. 14 दिवसांच्या आत समस्या सोडवली जाईल असं एअरलाइन्सनं आश्वासन देऊनही, सामान सापडलं नाही. मात्र, सामानाच्या वितरणातील विलंबाची जबाबदारी आपली नसल्याचं सांगून, एअरलाइन्सनं 15 मार्च 2025 रोजी हा दावा फेटाळला. या भूमिकेला आव्हान देत, तक्रारदारांनी असा युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण विलंबाचे नसून एअरलाइनच्या बाजूनं झालेल्या निव्वळ निष्काळजीपणाचे आहे. त्यांनी दावा केला की, हरवलेल्या वस्तूंमध्ये उमराह दरम्यान खरेदी केलेल्या पवित्र वस्तूंसह 89,000 रुपये किमतीच्या मौल्यवान वस्तू होत्या.
आयोगाकडून काही प्रश्न उपस्थित : दरम्यान, कार्यवाहीदरम्यान, इंडिगो एअरलाइन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि श्रीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील स्थानिक कार्यालय यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिकारी आयोगासमोर हजर झाले नाहीत. या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर, अध्यक्ष नायला यासीन आणि सदस्य पीरजादा कौसर हुसेन यांचा समावेश असलेल्या आयोगानं काही प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये विमान कंपनीच्या ताब्यात असताना सामानाची गहाळ झाली होती का? अशा प्रकारे सामान गहाळ होणं ही 'सेवेतील त्रुटी' (deficiency in service) ठरते का? या प्रश्नांचा समावेश होता.
योग्य भरपाई देणं आम्हाला न्याय्य आणि उचित वाटतं : "तक्रारदारानं प्रतिवादींच्या विमानानं प्रवास केला आणि पाच बॅगांचं चेक इन केलं होतं. या वस्तुस्थितीबाबत कोणताही वाद नाही, मात्र, केवळ चारच बॅग वितरित करण्यात आल्या," असं आपल्या निष्कर्षांमध्ये आयोगानं म्हटलं आहे. दरम्यान, हवाई वाहतूक कायदा, 1972 चा संदर्भ देत, आयोगानं विमान कंपनीच्या दायित्वाची व्याप्ती मान्य केली, परंतु परिस्थिती लक्षात घेता योग्य नुकसान भरपाई दिली जावी, यावर जोर दिला. तसंच "वैयक्तिक सामानात साधारणपणे नेल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे स्वरूप, तक्रारदारांना झालेला मनस्ताप, तसंच प्रतिवादींना (OPs) सदर सामान शोधून काढण्यात किंवा त्यापोटी पुरेसा मोबदला देण्यात आलेले अपयश, या बाबींचा विचार करता, योग्य भरपाई देणं आम्हाला न्याय्य आणि उचित वाटतं," असा निर्णय आयोगानं दिला.
हेही वाचा :
