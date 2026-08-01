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राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणी अनोखे आंदोलन; राहुल गांधी, पप्पू यादव आणि अवधेश प्रसाद यांच्याविरोधात एफआयआर

वाराणसीमध्ये खासदार पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद आणि राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

LoP Rahul Gandhi, Pappu Yadav Booked Over Ram Temple Donation Theft Skit In Parliament
राहुल गांधी, पप्पू यादव आणि अवधेश प्रसाद यांच्याविरोधात एफआयआर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 8:06 PM IST

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वाराणसी : अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित देणगी चोरी प्रकरणाच्या निषेधार्थ काल संसद परिसरात खासदार पप्पू यादव यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अनोख्या पद्धतीनं आंदोलन केलं होतं. यावेळी आंदोलनात खासदार पप्पू यादव पुजाऱ्याच्या वेशात दानपेटी घेऊन पोहोचले होते. या दानपेटीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक खासदारांनी देणगी जमा केली. यानंतर पप्पू यादव यांनी प्रतीकात्मक निशेष म्हणून दानपेटी घेऊन पळून जाण्याच प्रयत्न केला. मात्र, यावेळी पप्पू यादव यांना उपस्थित खासदारांनी पकडले. दरम्यान, या आंदोलनावरून पोलिसांत तक्रार दाखल झाली आहे.

राहुल गांधी, पप्पू यादव आणि अवधेश प्रसाद यांच्याविरोधात एफआयआर (ETV Bharat)

धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप : याप्रकरणी वाराणसीमध्ये खासदार पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद आणि राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. येथील स्थानिक संतांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. संतांनी त्यांच्यावर धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप केला असून, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून लवकरच कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. शनिवारी काशीतील पातालपुरी मठाचे प्रमुख महंत बालकदास यांच्यासह अनेक संत कोतवाली पोलीस ठाण्यात पोहोचले आणि त्यांनी खासदार पप्पू यादव, राहुल गांधी आणि अवधेश प्रसाद यांच्या विरोधात आपला संताप व्यक्त केला. यावेळी संतांनी घोषणाबाजी केली आणि त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी लेखी तक्रार सादर केली. या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपाखाली त्या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

...तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, संतांचा इशारा : दरम्यान, संतांच्या वेशात केलेले हे प्रदर्शन आपला अपमान आहे. ते हिंदू धर्माची थट्टा करत होते. एखाद्या धर्मगुरूविरुद्ध असं करण्याचं धाडस कोणीही करत नाही. हिंदू आणि संतांना नेहमीच लक्ष्य केलं जातं, असं संतप्त संतांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं. तसंच राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणात एसआयटी आणि न्यायालय आपलं काम करत आहे, असंही संतांनी सांगितलं. "जर पोलिसांनी या लोकांवर कारवाई केली नाही, तर समाजातील आम्ही सर्वजण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, कारण भगवे वस्त्र हा रंग नसून प्रतिष्ठेचं प्रतीक आहे. त्याची कोणतीही थट्टा आम्ही सहन करणार नाही," असंही संतांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, डीसीपी गौरव बन्सल यांनी सांगितलं की, "संतांच्या तक्रारीनंतर राहुल गांधी, पप्पू यादव आणि अवधेश प्रसाद यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील कारवाई सुरू आहे."

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TAGGED:

वाराणसी
राहुल गांधी
पप्पू यादव
एफआयआर
RAM TEMPLE DONATION THEFT SKIT

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