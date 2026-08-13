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राहुल गांधीकडून पुन्हा मोदी-शाहांवर जोरदार प्रहार, आरएसएसला संरक्षण देण्याबाबत काय म्हणाले?

राहुल गांधी यांनी नवी दिल्लीतील रचनात्मक काँग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशनाला संबोधित करताना पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांवर तिखट शब्दात प्रहार केला.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 8:04 PM IST

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नवी दिल्ली : लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. पाकिस्तानने इराण-अमेरिका युद्धात मध्यस्थी केली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बघत बसले, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली. तसेच मोदी आणि शाह यांना राजीनामा देईपर्यंत झोपू देणार नाही, असा इशाराही राहुल गांधी यांना दिला. तसेच राहुल गांधी यांनी आरएसएसवरही प्रहार केला. तसेच पंतप्रधान पत्रकार परिषद का घेत नाहीत? याचं कारणही राहुल गांधी यांनी सांगितलं. राहुल गांधी यांनी नवी दिल्लीतील रचनात्मक काँग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशनाला संबोधित करताना सरकारवर हल्ला चढवला. त्यामुळे आता सत्ताधारी पक्षाकडून राहुल गांधी यांच्या या टीकेला काय आणि कसं उत्तर दिलं जातं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मोदींवर जोरदार निशाणा :- "जर भारताने आपली ताकद ओळखली असती आणि इंदिरा गांधी यांच्या सारखा भारताचा नेता असता तर हिंदुस्तानसमोर सर्वात मोठी संधी आपल्यासमोर आहे. कोणती संधी? इराण आपला जुना मित्र, अमेरिका आपला मित्र, रशिया आपला मित्र. यांच्यात मध्यस्थी करुन मैत्री करता आली असती. मात्र झालं काय? पाकिस्तानने मध्यस्थाची भूमिका बजावली आणि हिंदुस्थान-नरेंद्र मोदी पाहत बसले की हे काय झालं आणि कसं झालं?", असं राहुल गांधी म्हणाले.

"आरएसएसला समज नाही" :- "आरएसएसच्या लोकांना भारताची समज नाहीय. आरएसएसला 3000 वर्षांआधीच्या नाही तर आजच्या भारताला समजायला हवं", अशा शब्दात राहुल गांधी यांनी आरएसएसला सुनावलं. तसेच राहुल गांधी यांनी आरएसएसला सॅल्युट करायला सांगितलं.

"..तर आम्ही आरएसएसला सरंक्षण देणार" :- आरएसएसचा वापर करण्यात आला आहे. आरएसएसला दाबण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही त्यांचं रक्षण करण्यासाठी तयार आहोत", असंही राहुल गांधी यांनी म्हटलं. तसेच आरएसएसवर निशाणा साधल्यानंतर राहुल गांधींनी मोदींवर पुन्हा एकदा प्रहार केला.

"...म्हणून मोदी पत्रकार परिषद घेत नाहीत" -: पंतप्रधान पत्रकार परिषद का घेत नाहीत? मी विचार करायचो की ही मार्केटिंग स्ट्रॅटजी आहे. मात्र त्यांच्यासोबत 5 मिनिटं बसल्यावर समजलं की ते फार वेळ बोलू शकत नाहीत", असं कारण राहुल गांधी यांनी सांगितलं.

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LOP RAHUL GANDHI
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NARENDRA MODI
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