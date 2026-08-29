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PM नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय परदेश दौऱ्यासाठी रवाना; म्हणाले, "दहशतवादमुक्त प्रदेशाचं स्वप्न साकार करणं, हे आमचं ध्येय"

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) 26 व्या शिखर परिषदेला नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत.

Looking To Advance India's Vision For Region Free From Terror: PM Narendra Modi
PM नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय परदेश दौऱ्यासाठी रवाना (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2026 at 2:22 PM IST

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नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चार दिवसीय परदेश दौऱ्याला आजपासून (29 ऑगस्ट) सुरुवात झाली आहे. नरेंद्र मोदी 29 ऑगस्ट ते 01 सप्टेंबर या कालावधीत उझबेकिस्तान आणि किर्गिस्तानला या दोन देशांना भेट देणार आहेत. तसंच शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) 26 व्या शिखर परिषदेला नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी किर्गिझ प्रजासत्ताकाची राजधानी बिश्केक इथं एससीओ शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.

सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ होतील : दरम्यान, आपल्या परदेश दौऱ्यावर निघण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, सुरक्षा, संपर्क आणि संधी यांवर आधारित असलेल्या एससीओ शिखर परिषदेसाठीच्या भारताच्या दृष्टिकोनाला पुढं नेण्यास आणि दहशतवादाच्या धोक्यापासून मुक्त प्रदेश उभारण्यासाठी सहकारी सदस्यांसोबत मिळून काम करण्यास ते उत्सुक आहेत. उझबेकिस्तान आणि किर्गिझ प्रजासत्ताक या दोन देशांच्या दौऱ्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी असाही विश्वास व्यक्त केला की, या दौऱ्यामुळं मध्य आशियातील भारताची सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत होईल. तसंच या प्रदेशासोबतचे सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ होतील.

भारत एससीओचा एक सक्रिय सदस्य : आपल्या निवेदनात नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "या दौऱ्यामुळे शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीच्या आपल्या सामायिक ध्येयाला चालना मिळेल. हीच ती मूल्ये आहेत, जी जगासोबतच्या भारताच्या संबंधांच्या केंद्रस्थानी आहेत. याचबरोबर, भारत 2017 पासून एससीओचा एक सक्रिय आणि रचनात्मक सदस्य राहिला आहे. मी या प्रदेशासाठी भारताच्या दूरदृष्टीला पुढं नेण्यास उत्सुक आहे. जी सुरक्षा, संपर्क आणि संधींवर आधारित आहे. तसंच, मला इतर सदस्यांसोबत मिळून दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अतिरेकीपणाच्या दुष्कृत्यांपासून मुक्त प्रदेश घडवण्यासाठी काम करायचे आहे, जे आपल्या शेजारच्या प्रदेशात आणि त्यापलीकडेही शांतता आणि स्थिरतेला सतत धोका निर्माण करत आहेत."

ताश्कंदला भेट देणार : राष्ट्राध्यक्ष शवकत मिर्जिओयेव यांच्या निमंत्रणावरून, नरेंद्र मोदी 29-30 ऑगस्ट रोजी उझबेकिस्तानच्या राज्य भेटीसाठी ताश्कंदला भेट देतील. दरम्यान, अलिकडच्या वर्षांत भारत-उझबेकिस्तान धोरणात्मक भागीदारीत लक्षणीय प्रगती झाली असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "व्यापार आणि गुंतवणूक, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, संरक्षण आणि ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आणखी वाढवण्यासाठी आणि 'विकसित भारत' आणि 'यांगी उझबेकिस्तान' या आमच्या सामायिक दृष्टीकोनाला पुढं नेण्यासाठी मी राष्ट्राध्यक्ष मिर्जिओयेव यांच्याशी चर्चा करण्यास उत्सुक आहे." दरम्यान, नरेंद्र मोदी हे ताश्कंद स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीजमधील शास्त्री स्मारक आणि महात्मा गांधी केंद्राला भेट देणार आहे.

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TAGGED:

शिखर परिषद
नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
उझबेकिस्तान
PM NARENDRA MODI

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