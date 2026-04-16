लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या 815 होईल, महिलांसाठी 272 जागा असतील - अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी गुरुवारी (16 एप्रिल) लोकसभेत संविधान (131 वी) दुरुस्ती विधेयक-2026 आणि सीमांकन विधेयक-2026 सादर केलं.
Published : April 16, 2026 at 3:24 PM IST
नवी दिल्ली : लोकसभेची सदस्यसंख्या 815 पर्यंत वाढवली जाईल, त्यापैकी 272 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील आणि या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमुळं पुरुषांना किंवा कोणत्याही राज्याचं नुकसान होणार नाही, असं केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितलं.
महिलांसाठी 33 टक्के जागा : महिला आरक्षण कायद्यातील सुधारणा आणि सीमांकन आयोगाच्या स्थापनेशी संबंधित तीन विधेयकांवर लोकसभेत आपल्या प्रास्ताविक भाषणात अर्जुन राम मेघवाल यांनी असंही सांगितलं की, महिलांसाठी 33 टक्के जागा, म्हणजेच सभागृहातील 815 जागांपैकी 272 जागा राखीव ठेवण्याचा एक सोपा फॉर्म्युला आहे. ते म्हणाले, "महिला आरक्षण विधेयकानुसार, लोकसभेची सदस्यसंख्या 815 पर्यंत वाढवली जाईल, त्यापैकी 272 जागा महिलांसाठी राखीव असतील". याचबरोबर, प्रस्तावित विधेयकांनुसार, लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या 50 टक्क्यांनी वाढेल. "महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर पुरुषांचं किंवा कोणत्याही राज्याचं नुकसान होणार नाही," असं अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले.
2026 नंतरच्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असणार : लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांच्या कोट्याअंतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण असणार आहे, असंही अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "जर नारी शक्ती वंदन कायदा- 2023 हा सध्याच्या स्वरूपात राहिला, तर 2029 मध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी मतदारसंघांचे आरक्षण शक्य होणार नाही, कारण ते 2026 नंतर उपलब्ध होणाऱ्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असणार आहे. त्यामुळेच हे घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्यात आलं आहे."
विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचं आवाहन : पुढं अर्जुन राम मेघवाल यांनी म्हटलं की, "या विधेयकाचा मुख्य उद्देश महिलांना त्यांचे हक्क देणे हा आहे. जगभरात महिलांना समान मताधिकार आणि समान मतदानाचा हक्क भारतापेक्षा खूप उशिरा लागू करण्यात आला आहे. अमेरिकेत पुरुषांनंतर 144 वर्षांनी महिलांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला आणि युनायटेड किंगडममध्ये 1918 साली, काही अटींच्या अधीन राहून महिलांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला. त्यानंतर 10 वर्षांनी म्हणजेच 1928 मध्ये पूर्ण मतदानाचा हक्क देण्यात आला. मात्र, भारतात अगदी पहिल्या निवडणुकांपासून महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीनं मतदानाचा हक्क आहे." दरम्यान, अर्जुन राम मेघवाल यांनी सर्व पक्षांना आणि सदस्यांना या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा देऊन ते सभागृहात मंजूर करण्याचं आवाहन केलं.
