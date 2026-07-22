तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित!
तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार कल्याण बॅनर्जी यांना संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी (13 ऑगस्टपर्यंत) निलंबित करण्यात आलं आहे.
Published : July 22, 2026 at 8:52 PM IST
नवी दिल्ली : आज लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मोठा गदारोळ झाला. तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार कल्याण बॅनर्जी यांना संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी (13 ऑगस्टपर्यंत) निलंबित करण्यात आलं आहे. महिला खासदारांशी असभ्य भाषा वापरल्याच्या आणि गैरवर्तन केल्याच्या आरोपांनंतर ही कारवाई करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर आवाजी मतदानानं हा निर्णय घेण्यात आला. ही तक्रार काकोली घोष दस्तीदार (पूर्वीच्या टीएमसी, आताच्या एनसीपीआय) आणि इतर महिला खासदार (मिताली बाग, शताब्दी रॉय) यांनी दाखल केली होती. दरम्यान, कल्याण बॅनर्जी यांनी एका चर्चेदरम्यान महिला सदस्यांविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे.
या मुद्द्यावर भाजपाचे पश्चिम बंगाल प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सामिक भट्टाचार्य म्हणाले, "सभागृहाची प्रतिष्ठा राखणं महत्त्वाचं आहे. महिला खासदारांविरुद्ध अपमानास्पद भाषा सहन केली जाणार नाही. राज्यसभेत असताना कल्याण बॅनर्जी यांचं वर्तन पूर्णपणे अनुचित होतं. जर त्यांनी महिलांविरोधात असभ्य टिप्पणी केली असेल, तर संसदीय कारवाई आवश्यक आहे." पुढं सामिक भट्टाचार्य ते म्हणाले की, "लोकसभेच्या अध्यक्षांनी आणि सभागृहानं घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे. विरोधी पक्षानेही सभागृहाच्या शिस्तीचा आदर केला पाहिजे." तृणमूल काँग्रेसवर निशाणा साधताना सामिक भट्टाचार्य म्हणाले की, "पक्षातील अंतर्गत कलह आता संसदेपर्यंत पोहोचला असून, कल्याण बॅनर्जी प्रकरण हे त्याचाच परिणाम आहे."
कल्याण बॅनर्जी यांच्या विरोधात बोलताना, राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव यांनी या घटनेवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी सांगितलं की, "यापूर्वी स्वतः महुआ मोईत्रा यांनी कल्याण बॅनर्जी यांच्यावर असेच आरोप केले होते. तसंच संसदेत प्रतिष्ठा राखणं महत्त्वाचे आहे आणि जर तुम्ही वारंवार चुका केल्या, तर संसदीय कामकाज अटळपणे सुरूच राहील." दरम्यान, नीट पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांची आंदोलन आणि कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना घडली, त्यावेळी सभागृहात आधीच गोंधळाचं वातावरण होतं. दुसरीकडे, विरोधी पक्षानं कल्याण बॅनर्जी यांच्या निलंबनाला 'दडपशाही' म्हटलं आहे, तर सत्ताधारी पक्षानं याला 'सभागृहाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी' उचललेलं पाऊल म्हटलं आहे. दरम्यान, या पावसाळी अधिवेशनात पुढं या मुद्द्यावरून आणखी तीव्र चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तृणमूल काँग्रेस कल्याण बॅनर्जी यांच्या निलंबनाचा मुद्दा सातत्यानं उपस्थित करत राहील.
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