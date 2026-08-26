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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी TMC च्या 20 बंडखोर खासदारांना बजावली नोटीस

ओम बिर्ला यांनी या सर्व खासदारांना सात दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Lok Sabha Speaker Om Birla
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2026 at 1:30 PM IST

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नवी दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बुधवारी तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली आहे. ओम बिर्ला यांनी या सर्व खासदारांना सात दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसचे महासचिव अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत या खासदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावरून ओम बिर्ला यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली आहे.

याचिकेवर सुनावणी करण्यास न्यायालयाची सहमती : 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) मध्ये सामील झालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या अभिषेक बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी (25 ऑगस्ट) सहमती दर्शवली आहे. यावेळी हा मुद्दा केवळ नोटिसा बजावण्यापुरता मर्यादित नसून, संबंधित कार्यवाही निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण होईल, याची खात्री करण्याबाबतचा आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं तोंडी निरीक्षण नोंदवलं आहे.

तातडीनं निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची न्यायालयाला विनंती : सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर मंगळवारी 20 खासदारांना नोटीस बजावली होती. आपल्या याचिकेत अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित असलेल्या अपात्रता याचिकांवर तातडीनं निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची न्यायालयाला विनंती केली होती. लोकसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा महासचिव यांच्या वतीनं हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, तृणमूल काँग्रेसनं संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकांवर अध्यक्षांनी यापूर्वीच 20 खासदारांना नोटीस बजावली आहे.

बंडखोर खासदार एनसीपीआयमध्ये सामील : तृणमूल काँग्रेसनं 20 खासदारांवर पक्ष सोडून नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये (एनसीपीआय) सामील झाल्याचा आरोप केला आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांचा युक्तिवाद आहे की, खासदारांच्या या निर्णयामुळं संविधानातील पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींनुसार ते अपात्र ठरू शकतात. या याचिकेत लोकसभा अध्यक्ष आणि महासचिव यांच्यासोबत 20 बंडखोर खासदारांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. दरम्यान, 20 बंडखोर खासदारांमध्ये काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय, सताब्दी रॉय, प्रसून बॅनर्जी, रचना बॅनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, अरुप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक देव, सयानी घोष, बापी हलदर, एमडी अबू ताहेर खान, कालीपदा सारेन खेरवाल, असित कुमार मल, जून मालिया, मिताली बाग, खलीलूर रहमान, माला रॉय, शर्मिला सरकार आणि युसूफ पठाण यांचा समावेश आहे.

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TAGGED:

ओम बिर्ला
नवी दिल्ली
तृणमूल काँग्रेस
बंडखोर खासदार
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