लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 पर्यंत वाढवल्या जाणार; केंद्र सरकार संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करणार
सरकारनं बोलावलेले संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन 16 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.
Published : April 14, 2026 at 8:18 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं मंगळवारी 'घटना (131 वी दुरुस्ती) विधेयक' सादर करून घटनेत दुरुस्ती करण्याचा आणि लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. आगामी विशेष अधिवेशनात संसदेत सादर होणाऱ्या या दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश लोकसभेतील जागांची संख्या 543 वरून 850 पर्यंत वाढवणे हा आहे. दरम्यान, सरकारनं बोलावलेले संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन 16 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.
संसदेत सादर करण्यात येणाऱ्या विधेयकात म्हटलं आहे की, "घटना (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, भारताच्या घटनेत आणखी सुधारणा करण्यासाठीचं विधेयक. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 77 व्या वर्षी संसदेनं पुढीलप्रमाणे अधिनियमित केलं आहे : या अधिनियमास घटना (131 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2026 असं म्हटलं जाईल. केंद्र सरकार, राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे, जी तारीख निश्चित करेल, त्या तारखेपासून हा अधिनियम अंमलात येईल." या विधेयकानुसार, अनुच्छेद 81 मध्ये दुरुस्ती केली जाईल.
घटनेच्या अनुच्छेद 81 मध्ये, खालील खंड प्रतिस्थापित करण्यात येईल, तो म्हणजे : लोकसभेत राज्यांच्या प्रादेशिक मतदारसंघांमधून थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेले जास्तीत जास्त आठशे पंधरा सदस्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणारे जास्तीत जास्त पस्तीस सदस्य असतील, जे संसदेद्वारे निवडले जातील. या अनुच्छेदमध्ये "लोकसंख्या" या संज्ञेचा अर्थ संसदेनं रीतसर विहित केलेल्या आणि ज्याची संबंधित आकडेवारी प्रकाशित झाली आहे, अशा जनगणनेत निश्चित केलेली लोकसंख्या असा आहे.
या विधेयकात घटनेच्या अनुच्छेद 82 मध्ये दुरुस्ती करण्याचाही प्रस्ताव आहे. विधेयकात म्हटलं आहे की, "सीमांत शीर्षकात, 'प्रत्येक जनगणनेनंतर' या शब्दांऐवजी 'मतदारसंघांच्या' हे शब्द बदलण्यात येतील. 'प्रत्येक जनगणना पूर्ण झाल्यावर, जागांचे वाटप' या शब्दांऐवजी 'जागांचे वाटप' हे शब्द बदलण्यात येतील. 'अशा प्राधिकरणाद्वारे आणि अशा रीतीने' या शब्दांऐवजी 'सीमांकन आयोगाद्वारे अशा रीतीने आणि अशा जनगणनेच्या आधारावर' हे शब्द बदलण्यात येतील."
महिला आरक्षण कायदा 2023 (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी सरकार येत्या गुरुवारी लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक, परिसीमन कायद्याशी संबंधित विधेयक आणि दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर व पुदुचेरी (विधानसभा असलेले तीन केंद्रशासित प्रदेश) यांच्यासाठीचं विधेयक सादर करणार आहे. दरम्यान, घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात असं म्हटलं आहे की, "प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिलांसाठी (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांसह) एक-तृतीयांश आरक्षण प्रदान करणं आहे. हे आरक्षण नवीनतम प्रकाशित जनगणनेच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे लागू केलं जाईल."
विरोधकांकडून सत्ताधारी पक्षावर जोरदार टीका : दरम्यान, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू असताना संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षावर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे की, हा मुद्दा महिला आरक्षणाशी संबंधित नाही, कारण त्यावर आधीच निर्णय झाला आहे, तर तो मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित आहे.
