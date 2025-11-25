ETV Bharat / bharat

आरक्षणाची ५० टक्के कमाल मर्यादा पाळावी लागेल- सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारसह निवडणूक आयोगाला निर्देश

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारसह राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिलेत.

Supreme court on Maharashtra election
संग्रहित-सर्वोच्च न्यायालय (Source- Getty images)
author img

By IANS

Published : November 25, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली- आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाशी (एसईसी) सल्लामसलत सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्यासाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडून अतिरिक्त वेळ मागितला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी २८ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित केली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठापुठे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी झाली. राज्य निवडणूक आयोगानं कळवलं की २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी आधीच अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे.जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप अधिसूचित झालेल्या नाहीत, असे राज्य निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. या युक्तिवादांची दखल घेत, सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पुढील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित निकालावर अवलंबून असेल.

५० टक्के कमाल मर्यादा पाळावी लागेल- सरन्यायाधीश कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं पुढील कोणत्याही निवडणूक अधिसूचनांमध्ये ५० टक्के कोटा मर्यादा ओलांडू नये, असे राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिलेत. तुम्ही पुढील कोणत्याही निवडणुका सूचित कराल तर त्यासाठी ५० टक्के कमाल मर्यादा पाळावी लागेल, असे खंडपीठानं म्हटलं आहे.

न्यायालयानं अधिकाऱ्यांना फटकारलं होतं...- सर्वोच्च न्यायालयानं मे २०२५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आणि जे.के. बांठिया आयोगाच्या २०२२ पूर्वीच्या नियमांनुसार ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले होते.सर्वोच्च न्यायालयानं १६ सप्टेंबर रोजी आणि त्यानंतरच्या सुनावणीत निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राज्य अधिकाऱ्यांना फटकारलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयानं ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. सीमांकनात कोणताही विलंब झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था पुढे ढकलू नका, असे खंडपीठानं म्हटलं होतं.

निवडणुका स्थगित करण्याचा दिला होता इशारा महाराष्ट्र सरकारनं ५० टक्के आरक्षण कोटा ओलांडण्यापासून परावृत्त करावं. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यास आम्हाला निवडणुका स्थगित कराव्या लागतील, असा सर्वोच्च न्यायालयानं १७ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत स्पष्टपणे इशारा दिला होता. बांठिया आयोगाचा अहवाल अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. आम्ही पूर्वीच्या परिस्थितीनुसार निवडणुका घेण्याची परवानगी दिल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं.

हेही वाचा-

TAGGED:

SUPREME COURT LOCAL BODY ELECTION
SUPREME COURT NEWS
RESERVATION IN LOCAL BODY ELECTION
स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण
SUPREME COURT ON ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.