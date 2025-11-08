भारतरत्न लालकृष्ण अडवाणी यांचं 98व्या वर्षात पदार्पण, पंतप्रधान मोदी, अमित शाह आणि इतर मान्यवरांनी दिल्या शुभेच्छा

ETV Bharat / bharat

भाजपाचे माजी राष्टीय अध्यक्ष आणि भारतरत्न लालकृष्ण अडवाणी आज 98व्या वर्षांत पदार्पण केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.

नवी दिल्ली : भाजपाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवणी यांनी आज शनिवारी (8 नोव्हेंबर) 98व्या वर्षात पदार्पण केलं आहे. यानिमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आडवाणींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधानांनी आडवाणींना दूरदृष्टी आणि सर्वगुण संपन्न नेता म्हटलं आणि सांगितलं की, त्यांचं संपूर्ण आयुष्य भारताच्या प्रगतीला अधिक बळकटी देण्यासाठी समर्पित राहिलं आहे. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि आरोग्यासाठी शुभेच्छाही दिल्या.

पंतप्रधान मोदी नेमकं काय म्हणाले? : पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर लिहिलं की, "लालकृष्ण अडवाणी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. महान दूरदृष्टी आणि बुद्धीमान राजकारणी, अडवाणीजींचं जीवन भारताच्या प्रगतीला बळकटी देण्यासाठी समर्पित आहे. त्यांनी नेहमीच निस्वार्थ कर्तव्य आणि दृढ तत्त्वांचं मूर्तिमंत रूप धारण केलं. त्यांच्या योगदानानं भारताच्या लोकशाही आणि सांस्कृतिक परिदृश्यावर अमिट छाप सोडली आहे. देव त्यांना चांगले आरोग्य आणि दीर्घायुष्य देवो."

अमित शाहंनीही दिल्या शुभेच्छा : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही भारतरत्न लालकृष्ण आडवाणी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी एक्सवर लिहिलं, 'भाजपाचे संस्थापक सदस्य, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि कोट्यवधी कार्यकर्त्यांचे प्रेरणास्रोत, 'भारतरत्न' श्री लालकृष्ण आडवाणीजी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आडवाणीजींनी दाखवून दिलं आहे की, निःस्वार्थ भावनेनं संपूर्ण आयुष्य राष्ट्राला कसं समर्पित केलं जातं. संघटनेपासून ते सरकारपर्यंत, त्यांच्या प्रत्येक जबाबदाऱ्याचं एकच ध्येय राहिलं आहे ते म्हणजे, राष्ट्र प्रथम.

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून त्यांनी पक्षाला गावखेड्यांपासून ते महानगरांपर्यंत पोहोचवलं आणि गृहमंत्री म्हणून देशाच्या सुरक्षेला अधिक बळकट केलं. श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनातही त्यांनी अग्रणी भूमिका बजावली आणि रथयात्रा काढून संपूर्ण देशात जनजागरण केलं. ईश्वराकडे त्यांच्या दीर्घायु आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्याची प्रार्थना करतो.'

परराष्ट्र मंत्र्यांनीही दिल्या शुभेच्छा : परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही एक्सवर वरिष्ठ भाजपा नेत्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना म्हटलं, 'लालकृष्ण आडवाणीजी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्यांचं वैशिष्ट्यपूर्ण नेतृत्व, दूरदृष्टी आणि राष्ट्राप्रती आजीवन समर्पण आपणा सर्वांना नेहमी प्रेरणा देत राहील. त्यांच्या उत्तम आरोग्याची आणि दीर्घायुष्याची कामना करतो.'

लालकृष्ण आडवाणींची कारकिर्द : 8 नोव्हेंबर 1927 रोजी कराची (सध्याचे पाकिस्तान) येथे जन्मलेल्या आडवाणींनी 1942 मध्ये स्वयंसेवक म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात प्रवेश केला. त्यांनी भारतीय राजकारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. 1986 ते 1990, 1993 ते 1998 आणि 2004 ते 2005 अशा तीन वेगवेगळ्या कार्यकाळांसाठी ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिले. 1980 मध्ये पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर ते पक्षाच्या इतिहासातील सर्वात जास्त काळ सेवा देणारे अध्यक्ष ठरले.

लालकृष्ण आडवाणी यांनी सर्वप्रथम 1999 ते 2004 या कालावधीत गृहमंत्री म्हणून काम केलं आणि नंतर 2002 ते 2004 या काळात पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारमध्ये उप-पंतप्रधानही म्हणून काम पाहिलं.

यावर्षी भारतरत्न प्रदान : राष्ट्रासाठी त्यांच्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल, अडवाणींना यावर्षी मार्चमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान, भारतरत्न प्रदान करण्यात आला. संसदेत त्यांच्या जवळजवळ तीन दशकांच्या कारकिर्दीत, अडवाणींना त्यांच्या दृढ तत्त्वांसाठी, दूरदर्शी नेतृत्वासाठी आणि भारताच्या लोकशाही आणि सांस्कृतिक रचनेला बळकट करण्यासाठी आयुष्यभराच्या समर्पणासाठी व्यापकपणे मान्यता मिळाली आहे.

