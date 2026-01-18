लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या 32 वर्षीय प्रेयसीच्या मृतदेहाचे तुकडे करून जाळले, 62 वर्षीय आरोपीचा शोध सुरू
आरोपी ने की है दो शादियां, प्रेमिका के साथ लिव इन में रहता था.
Published : January 18, 2026 at 5:22 PM IST
झाशी (लखनौ)- लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहत असताना नात्यात कटुता निर्माण झाली तर किती वाईट शेवट होतो, हे दाखविणारी घटना समोर आली आहे. निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्यानं लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रेयसीची हत्या केल्याची घटना उत्तर प्रदेशमधील झाशी जिल्ह्यात घडली आहे. आरोपीनं प्रेयसीची हत्या करून मृतदेहाचे तुकडे केले. त्यानंतर खोलीतच मृतदेह जाळून टाकला.
आरोपीनं शनिवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास मृतदेह फेकण्यासाठी ऑटोरिक्षा बुक केला. मृतदेह हा काळ्या बॉक्समध्ये टाकून ऑटोरिक्षामध्ये नेत असताना मध्येच रस्त्यात टाकला. त्यानंतर तेथून पळ काढला. काहीतरी काळबेर असल्याचा संशय आल्यानं ऑटोरिक्षा चालकानं पोलिसांना फोन करून माहिती दिली. घटनास्थळी आलेल्या पोलिसांनी काळा बॉक्स ताब्यात घेतला. पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवून आरोपीचे नाव आणि ठावठिकाणा शोधला. मात्र, आरोपी हा पळून गेला आहे. पोलिसांकडून आरोपीच्या दोन पत्नींची आणि मुलींची चौकशी करण्यात येत आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार निवृत्त रेल्वे कर्मचारी राम सिंह (62) हा दुसऱ्या पत्नीसमवेत राहत होता. त्याची पहिली पत्नी ही रेल्वे कॉलनीमध्ये राहते. राम सिंहाचे 32 वर्षीय प्रितीसोबत प्रेमसंबंध होते. त्यानं प्रेयसीला सीपरीमधील लहर गावात भाड्यानं घर घेऊन दिलं होतं. तिथं दोघेही राहत होते. पोलीस अधीक्षक प्रीति सिंह यांच्या माहितीनुसार शनिवारी रात्री राम सिंहनं ब्रम्हनगर येथून ऑटोरिक्षा बुक केला होता. त्यानं ऑटोरिक्षामध्ये काळा बॉक्स ठेवल्यानंतरच चालकाला संशय आला होता. मिनर्वा चौकात आल्यानंतर आरोपीनं ऑटोरिक्षा थांबविला. त्यानंतर बॉक्स तेथे उतरून निघून गेला. ऑटोचालकानं या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली.
घरातच मृतदेहाचे तुकडे जाळले!- घटनास्थळी आलेल्या नवाबाद ठाणे आणि शहर कोतवाली पोलिसांनी बॉक्स खोलून पाहिला. त्यामध्ये त्यांना महिलेच्या मृतदेहाचे तुकटे आणि राख आढळून आली. ऑटोरिक्षा चालकाची चौकशी करून सीपरी बाजार पोलिसांनी कळविण्यात आले. आरोपीची पत्नी गीतानं दिलेल्या माहितीनुसार प्रीति ही सतत पैसे मागत होते. त्यामुळे राम सिंह हा त्रस्त होता. गीतानं दिलेल्या माहितीनुसार पोलीस प्रीतिच्या भाड्याच्या घरी पोहोचले. त्या घरातील चुलीत प्रीतिच्या मृतदेहाचे तुकडे जाळल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
मुलानं पित्याला गुन्ह्यात केली मदत- सीपरी बाजार पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राम सिंह हा प्रीतिकडून पैशांची सतत मागणी होत असल्यानं त्रस्त होता. त्यानं 7 जानेवारीला प्रीतिला लहर गावातील खोलीवर बोलावून हत्या केली. मृतदेहाची दुर्गंधी येऊ लागल्यानंतर राम सिंहनं मुलगा नितीन परिहारकडून काही लाकडे आणि बॉक्स मागविला. गुन्ह्यात मुलानं पित्याला मदत केल्याचा आरोप आहे.
मृतदेहाची करण्यात येणार डीएनए चाचणी- आरोपीचा मुलगा नितीननं दिलेल्या माहितीनुसार त्यानं पित्याला बॉक्स आणि लाकडे आणून दिली. साधारणत: 16 ते 17 जानेवारीला रात्री प्रीतिचा मृतदेह हा पित्यानं जाळला. त्यानंतर जळालेल्या मृतदेहाचे तुकडे, राख आणि पाणी बॉक्समध्ये टाकले. मृतदेहाची प्राथमिक ओळख पटली आहे. मात्र, डीएनए चाचणी करण्यात येणार आहे. मृत महिला प्रीतिचा पती राजकुमारनं दिलेल्या तक्रारीवरून सीपरी बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्याला पकडण्याकरिता पोलीस पथक नेमण्यात आलं आहे.
