बंगालचा वेटर सिक्कीमच्या तरुणीच्या पडला प्रेमात; दोघात तिसरा आल्याच्या संशयातून बंगळुरूत चिरला प्रेयसीचा गळा
सिक्कीमची तरुणी आणि बंगालचा तरुण एकमेकांच्या प्रेमात पडल्यानंतर ते बंगळुरूमध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. मात्र दोघात तिसरा आल्याच्या संशयातून प्रियकरानं प्रेयसीचा गळा चिरला.
Published : June 14, 2026 at 4:24 PM IST
बंगळुरू : बंगालचा वेटर सिक्कीमच्या रिसेप्शनिस्टच्या प्रेमात पडल्यानंतर दोघंही एका महिन्याअगोदर बंगळुरूतील दोड्डकन्नल्ली पोलीस ठाण्याच्या परिसरात राहण्यास आले. यातील तरुणी एका सलूनमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करत होती, तर तिचा प्रियकर एका हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून काम करू लागला. मात्र दोघात तिसरा आल्याच्या संशयातून या प्रियकर प्रेयसीमध्ये वाद रंगू लागले. या वादातूनच प्रियकरानं भाजीपाला कापण्याच्या चाकूनं प्रेयसीचा गळा कापल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना बंगळुरूतील बेलंदूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. अती हुंगमा सुभा असं प्रियकरानं खून केलेल्या प्रेयसीचं तर पूर्बा लेपचा असं खून करणाऱ्या बंगाली प्रियकराचं नाव आहे, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त सैदुलू अदावत यांनी दिली.
बंगळुरूत राहत होते लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये : अती हुंगमा सुभा ही सिक्कीम इथली तरुणी बंगालमधील दार्जिलींगमध्ये राहणाऱ्या पूर्बा लेपचा याच्या प्रेमात होती. या दोघांनी एक महिन्यापूर्वीच बंगळुरूतील दोड्डकन्नल्ली पोलीस ठाण्याच्या परिसरात राहण्यासाठी भाड्यानं खोली घेतली होती. त्यानंतर तरुणी अती हुंगमा सुभा ही एका सलूनमध्ये रिसेप्शनिस्टचं काम करत होती. तर तिचा प्रियकर पूर्बा लेपचा हा एका हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून काम करत होता.
भाजीपाला कापण्याच्या चाकूनं केला प्रेयसीचा खून : सलूनमध्ये रिसेप्शनिस्टचं काम करत असलेली अती हुंगमा सुभा ही एका तरुणाच्या संपर्कात आल्याचा संशय तिचा प्रियकर पूर्बा लेपचा याला आला होता. त्यामुळे पूर्बा लेपचा आणि अती हुंगमा सुभा या दोघात वारंवार खटके उडत होते. त्यातच तरुणी दुसऱ्या तरुणाच्या संपर्कात आल्यानं पूर्बा लेपचा आणि अती हुंगमा सुभा यांच्यात राहण्याच्या खोली भाड्यावरुनही वाद होत होते. यातच आज सकाळी दोघात तिसरा आल्यावरुन त्या दोघात खटके उडाले. यावेळी संतापलेल्या पूर्बा लेपचा यानं स्वयंपाक घरातील भाजीपाला कापण्याच्या चाकूनं अती हुंगमा सुभा हिचा गळा चिरल्यानं मोठी खळबळ उडाली.
पोलिसांनी घेतला प्रियकर ताब्यात : बंगाली प्रियकरानं आपल्या सिक्कीमच्या प्रेयसीचा गळा चिरून तिचा खून केल्याची घटना घडल्यानं परिसरात मोठी खळबळ उडाली. त्यामुळे बेलंदूर पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत प्रियकर पूर्बा लेपचा याला ताब्यात घेतलं. याबाबत बोलताना व्हाईटफील्ड विभागाचे पोलीस उपायुक्त सैदुलू अदावत म्हणाले की, "ती तरुणी दुसऱ्या तरुणाच्या संपर्कात असल्याच्या संशयावरून त्यांच्यात वाद झाला होता. याच कारणावरून आज सकाळी पुन्हा त्यांच्यात वाद झाला. वादाचं रूपांतर विकोपाला गेल्यावर, आरोपीनं स्वयंपाकघरातील चाकूनं प्रेयसीचा गळा चिरला. बेलंदूर पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. पुढील तपास सुरू आहे."
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