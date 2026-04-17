Women Reservation Bill LIVE : केंद्र सरकारला मोठा धक्का! महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर

महिला आरक्षण विधेयक लाईव्ह अपडेट्स (PTI/Sansad TV)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 17, 2026 at 10:30 AM IST

Updated : April 17, 2026 at 7:48 PM IST

संसदेच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात नारीशक्ती वंदन विधेयकाबरोबर इतरही दोन विधेयके सादर करण्यात आली. 2029 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विधेयक आणल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले. मात्र या विधेयकाची अंमलबजावणी ही मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडल्याने विरोधकांनी विधेयकाला विरोध दर्शवला.

लोकसभेत कोणतेही घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. परंतु दुरुस्तीच्या बाजूने 298 मतं पडल्याने विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

7:47 PM, 17 Apr 2026 (IST)

इतर दोन विधेयक देखील केंद्र सरकारने मागे घेतले

केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसलाय. महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर झालं आहे. त्यामुळं इतर दोन विधेयक देखील केंद्र सरकारने मागे घेतले आहेत.

7:44 PM, 17 Apr 2026 (IST)

केंद्र सरकारला मोठा धक्का! महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर

केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला असून, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर झालं आहे. विधेयकाच्या बाजूनं 298 तर विरोधात 230 मतं मिळाली. 352 मतांची गरज असतानाही हा पल्ला सत्ताधाऱयांना गाठता आला नाही. विशेष म्हणजे, लोकसभेमध्ये 293 खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दावा फोल ठरला असल्याची टीका विरोधकांनी केली.

7:36 PM, 17 Apr 2026 (IST)

पहिल्या राऊंडमध्ये आरक्षण विधेयकाच्या समर्थनार्थ 278 मत पडले

7:05 PM, 17 Apr 2026 (IST)

पण, परंतुच्या आडून विरोधकांचा महिला आरक्षणालाच विरोध - अमित शाह

केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह बोलताना म्हणाले, "जर तुम्ही हा वादविवाद बारकाईने ऐकला, तर लक्षात येईल की कोणीही 'महिला आरक्षण विधेयका'ला विरोध केलेला नाही. परंतु, जर तुम्ही 'INDIA' आघाडीच्या सदस्यांनी वापरलेल्या 'पण' (but) आणि 'जर' (if) यांसारख्या शब्दांकडे पाहिले, तर त्याद्वारे त्यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधच केला आहे. तसंच हा विरोध विधेयकाच्या अंमलबजावणीला आहे. मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, हा विरोध खुद्द 'महिला आरक्षणा'लाच आहे," असे ते म्हणाले.

5:12 PM, 17 Apr 2026 (IST)

महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सीमांकन विधेयक रेटण्याचा प्रयत्न - काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड

काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी सीमांकन विधेयकाला विरोध दर्शवताना म्हटलं की, सरकार हे विधेयक महिला आरक्षणाच्या नावाखाली रेटत आहे. "हे विधेयक यापूर्वीच 2023 मध्ये मंजूर करण्यात आलं होतं आणि त्याची अंमलबजावणी 2024 मध्ये होणं अपेक्षित होतं. तसं झालं असतं, तर आज आपल्याला या विषयावर चर्चा करावी लागली नसती," असं त्या म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि सोनिया गांधी यांनी या विधेयकाच्या वेळेवर अंमलबजावणीची केलेली मागणी अधोरेखित केली. गायकवाड यांनी काँग्रेस पक्षाच्या महिला-समर्थक कामगिरीवर प्रकाश टाकला आणि पक्षाने यापूर्वी महिलांना पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री तसंच पंतप्रधान अशा उच्च पदांवर निवडून देण्याचा जो इतिहास रचला आहे, त्याचा आवर्जून उल्लेख केला. त्यांनी भाजपाला आव्हान देत विचारलं, "भाजपा आपल्या पक्षाच्या प्रमुखपदी एखाद्या महिलेची निवड करू शकेल का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) प्रमुख एखादी महिला असू शकेल का?"

4:09 PM, 17 Apr 2026 (IST)

भाषण संपवताना राहुल गांधींनी 'क्रमांक 16' कडे लक्ष वेधले

लोकसभेतील आपल्या भाषणादरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सध्या सुरू असलेल्या चर्चेची तारीख असलेल्या "16 एप्रिल" च्या महत्त्वावर भाष्य केलं. त्यांनी सभागृहाला सांगितलं, "माझ्या अचानक असं लक्षात आलं की, काल 16 एप्रिल होता... तोच तो क्रमांक—16. या संपूर्ण कोड्याचे उत्तर या क्रमांक 16 मध्येच दडलेले आहे. सर्व काही या क्रमांक 16 मध्येच सामावलेले आहे." राहुल गांधींनी असं सुचवलं की, या विधेयकाच्या संदर्भात सरकारनं केलेल्या कृतींची वेळ आणि त्यामागील परिस्थिती समजून घेण्यासाठी, या क्रमांकाला कदाचित काही विशेष अर्थ असू शकतो.

3:49 PM, 17 Apr 2026 (IST)

राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 'जादूगार' असा केला उल्लेख

राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना 'जादूगार' म्हटले. "जादूगार आणि व्यावसायिक यांच्यात भागीदारी असते हे सर्वांनाच माहीत आहे," असे राहुल गांधी म्हणाले.

3:29 PM, 17 Apr 2026 (IST)

'हे देशद्रोही कृत्यापेक्षा कमी नाही'; राहुल गांधी यांचा भाजपावर हल्लाबोल

राहुल गांधी म्हणाले, "तुम्ही दक्षिण भारतीय, ईशान्येकडील राज्ये आणि भारतातील लहान राज्यांना हे सांगत आहात की, भाजपाला सत्तेत राहायचे असेल तर आम्ही तुमचे प्रतिनिधित्व काढून घेऊ. हे देशद्रोही कृत्यापेक्षा कमी नाही. आणि आम्ही तुम्हाला हे करू देणार नाही."

2:15 PM, 17 Apr 2026 (IST)

पंतप्रधान मोदींचे खासदारांना आवाहन

महिला आरक्षण विधेयकावरील मतदानासंदर्भात पंतप्रधान मोदींनी सर्व संसद सदस्यांना आवाहन केले आहे. समाजमाध्यमांवर पोस्ट करताना त्यांनी लिहिले:

"मी सर्व खासदारांना आग्रहाने विनंती करतो की...

आपल्या घरी असलेल्या माता, भगिनी, कन्या आणि पत्नी यांच्या स्मृती मनात ठेवून, आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐका..."

देशातील महिलांची म्हणजेच 'नारी शक्ती'ची सेवा करण्याची आणि त्यांना ज्या सन्मानाची त्या हकदार आहेत, तो सन्मान प्रदान करण्याची ही एक भव्य संधी आहे. त्यांना नवीन संधींपासून वंचित ठेवू नका. ही घटनादुरुस्ती एकमताने मंजूर होईल आणि देशातील महिला अधिकच सक्षम होतील. यामुळे देशाची लोकशाहीही अधिक बळकट होईल. चला, आपण सर्वजण हातात हात घालून आज इतिहास घडवूया. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत निम्म्याहून अधिक वाटा असलेल्या भारतातील महिलांना, त्यांचा जो कायदेशीर हक्क आहे, तो आपण प्रदान करूया.

2:15 PM, 17 Apr 2026 (IST)

आम्ही विधेयकाच्या विरोधात मतदान करू: खरगे

नवीन सीमांकन विधेयकाच्या संदर्भात राज्यसभेत बोलताना, विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगितले की, त्यांचे नेते लढा देत आहेत आणि लोकसभेत ते या विधेयकाचा पराभव करतील.

12:08 PM, 17 Apr 2026 (IST)

हरिवंशजी आपल्या अनुभवांनी सभागृहाला समृद्ध करतील: पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "हरिवंशजींना जो सन्मान लाभला आहे, तो त्यांच्या अनुभवांच्या समृद्ध भांडाराचा आणि त्यांच्या साध्या, निरहंकारी कार्यशैलीचा गौरव आहे. किंबहुना, कामाप्रती असलेल्या त्यांच्या त्या अत्यंत स्वाभाविक दृष्टिकोनाचाच तो स्वीकार आहे. हरिवंशजींच्या नेतृत्वाखाली सभागृहाची कार्यक्षमता अधिकच प्रभावी झाल्याचे आपण सर्वांनीच अनुभवले आहे आणि मी हे नक्कीच म्हणू शकतो की, ते केवळ सभागृहाच्या कामकाजाचे अध्यक्षपदच भूषवत नाहीत, तर आपल्या स्वतःच्या गतजीवनातून मिळवलेल्या अनुभवांचा अत्यंत अचूकपणे वापर करून सभागृहाला समृद्ध करण्याचे कार्यही करतील."

12:07 PM, 17 Apr 2026 (IST)

हरिवंश नारायण सिंह यांच्याबाबत पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

सभागृहाच्या वतीने आणि वैयक्तिकरित्या, "मी हरिवंशजींना माझ्या मनःपूर्वक शुभेच्छा आणि अभिनंदन करतो. सलग तिसऱ्यांदा राज्यसभेचे उपसभापती म्हणून तुमची निवड करून, या सभागृहाने आज एक प्रकारे आपल्या मान्यतेची मोहोरच उमटवली आहे. ज्याद्वारे तुमच्यावर असलेला सभागृहाचा गाढ विश्वास, गतकाळात तुमच्या अनुभवाचा सभागृहाला झालेला लाभ आणि सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याची तुमची अटूट बांधिलकी, या गोष्टींना पुष्टी मिळाली आहे".

12:07 PM, 17 Apr 2026 (IST)

पंतप्रधान मोदींकडून हरिवंश नारायण सिंह यांचे अभिनंदन

राज्यसभेचे उपसभापती म्हणून तिसऱ्यांदा बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरिवंश नारायण सिंह यांचे अभिनंदन केले आहे.

12:06 PM, 17 Apr 2026 (IST)

हरिवंश नारायण सिंह यांची राज्यसभेचे उपसभापती म्हणून बिनविरोध निवड

हरिवंश नारायण सिंह यांची राज्यसभेचे उपसभापती म्हणून बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

10:53 AM, 17 Apr 2026 (IST)

राहुल गांधी दुपारी 3 वाजता बोलण्याची शक्यता

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे शुक्रवारी दुपारी 3 वाजता सभागृहात बोलतील, अशी अपेक्षा आहे. कालच, त्यांची बहीण प्रियांका गांधी यांनी महिला आरक्षण आणि सीमांकन या विषयांवर आपली मते मांडली होती.

10:51 AM, 17 Apr 2026 (IST)

लोकसभेतील चर्चा 18 तासांपर्यंत चालू शकते

संविधान दुरुस्ती विधेयकांवर लोकसभेत शुक्रवारी मतदान होईल. तत्पूर्वी, या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले की, या चर्चेसाठी १२ तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून, अध्यक्षांच्या परवानगीने हा कालावधी आणखी वाढवण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही सदस्यांना पुरेसा वेळ दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यांनी नमूद केले की, आवश्यकता भासल्यास ही चर्चा 18 तासांपर्यंतही चालू शकेल.

लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार, 2011 च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया पूर्ण करून, 2029 च्या संसदीय निवडणुकांपूर्वी 'महिला आरक्षण कायदा' अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने, लोकसभेच्या जागांची संख्या सध्याच्या 543 वरून वाढवून जास्तीत जास्त 850 पर्यंत नेली जाईल. महिलांसाठीच्या 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी, राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानमंडळांमधील जागांमध्येही वाढ केली जाईल. लोकसभेच्या सदस्यांना वितरित करण्यात आलेल्या या विधेयकाच्या मसुद्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, लोकसभा आणि विधानमंडळांमध्ये महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांचे वाटप "एखाद्या राज्यातील किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने (rotation) केले जाईल."

10:21 AM, 17 Apr 2026 (IST)

इतिहास आधीच घडला होता: राम गोपाल यादव

महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणावर भाष्य करताना, समाजवादी पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव म्हणाले, "इतिहास आधीच घडला होता. हा कायदा कोणत्याही विरोधाशिवाय आधीच मंजूर करण्यात आला होता. हे लोक तो इतिहास पुसून टाकण्याचा प्रयत्न का करत आहेत?" या विधेयकाबाबत काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी केलेल्या एका ट्विटला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं, "या सरकारपेक्षा (सध्याच्या केंद्र सरकारपेक्षा) अधिक भ्रष्ट आणि अप्रामाणिक दुसरं कोणतेही सरकार असू शकत नाही..."

10:20 AM, 17 Apr 2026 (IST)

या मुद्द्याचे राजकारण केले जाऊ नये: पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण करू नये, असं स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे. लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी सांगितलं की, महिला आरक्षण अधिनियमाशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांना दीर्घकाळ त्याची किंमत मोजावी लागेल.

संविधान (131वा) दुरुस्ती विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 आणि संघ राज्य विधी (दुरुस्ती) विधेयक 2026 यावर बोलताना त्यांनी हा मुद्दा राजकारणाच्या तराजूत तोलू नयं, असं सांगितलं. मोदी म्हणाले, “देशात महिला आरक्षणाबाबत चर्चा सुरू झाल्यापासून, जेव्हा-जेव्हा निवडणुका आल्या, तेव्हा ज्या पक्षांनी महिलांच्या या अधिकाराला विरोध केला, त्यांना देशातील महिलांनी माफ केलेले नाही.”

