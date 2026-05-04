पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी निवडणूक निकाल

प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 4, 2026 at 7:05 AM IST

Updated : May 4, 2026 at 7:26 AM IST

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये अत्यंत चुरशीने पार पडलेल्या 'हाय-व्होल्टेज' विधानसभा निवडणुकांच्या सोमवारी (आज) होणाऱ्या मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे; कारण या निवडणुकांचा निकाल हा TMC आणि DMK सारख्या प्रबळ प्रादेशिक शक्तींच्या अस्तित्वाची एक महत्त्वाची 'लिटमस टेस्ट' ठरणार आहे, आणि त्याच वेळी, अत्यंत तीव्र स्पर्धा असलेल्या या राजकीय पटलावर भाजपा, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचा राष्ट्रीय प्रभाव किती आहे, याचेही मोजमाप या निकालाद्वारे केले जाणार आहे.

प्रचंड निवडणूक प्रचार आणि मतदानाची विक्रमी उपस्थिती यानंतर, पश्चिम बंगाल आज निकालाच्या टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे. तृणमूल काँग्रेसला (TMC) आपली सत्ता कायम राखता येते, की भारतीय जनता पक्ष (BJP) एखादी ऐतिहासिक मुसंडी मारत पहिल्यांदाच राज्यात सत्ता काबीज करतो, हे पाहण्यासाठी प्रत्येकजण श्वास रोखून वाट पाहत आहे. 294 सदस्यांची विधानसभा असलेल्या या राज्यात, कोणत्याही पक्षाला निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेला 'जादुई आकडा' 148 हा आहे. तमिळनाडूतील सर्व 234 विधानसभा मतदारसंघांमधील मतमोजणीसाठी मंच सज्ज झाला असून, ही प्रक्रिया सकाळी 8 वाजता सुरू होईल. राज्यात सत्ताधारी द्रमुक (DMK) आघाडी, अण्णा द्रमुक (AIADMK) आघाडी आणि अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या नेतृत्वाखालील 'टीव्हीके' (TVK) यांच्यात तिरंगी लढत होण्याची अपेक्षा आहे. द्रमुक आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तर अण्णा द्रमुक विरोधी पक्षात पाच वर्षे घालवल्यानंतर पुन्हा सत्तेवर येण्याचे लक्ष्य बाळगून आहे. आसाममधील सर्व 126 मतदारसंघांमधील मतमोजणी सकाळी 8 वाजता सुरू होईल. यावेळी, सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी आघाडी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 'आसाम सोनमिलित मोर्चा' (ASM) यांच्यात अत्यंत चुरशीची लढत होत आहे. या सर्वच राज्यांचा जसजसा निकाल लागेल तस तसे अपडेट या बातमीत आपण पाहू शकाल..
