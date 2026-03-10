ETV Bharat / bharat

इस्रायली हवाई हल्ल्यानंतर बेरूतच्या दाहिये भागात आगीच्या ज्वाळा भडकल्याचं दृश्य. (AP) (Source- AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 8:56 AM IST

Updated : March 10, 2026 at 9:09 AM IST

तेहरान: इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षाचा आज 11 वा दिवस आहे. या युद्धाचा परिणाम जवळजवळ संपूर्ण जगावर झाला आहे. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर आणि हवाई वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायल इराणवर सतत हल्ले करत आहे. तर प्रत्युत्तर म्हणून इराण आखाती देशांमध्ये स्थित इस्रायलच्या मालमत्तांना आणि अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून इराणच्या संदर्भातील परिस्थितीवर चर्चा केली.

अमेरिकन शेअर बाजारात उसळी, कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण

अमेरिकन शेअर बाजारासाठी सोमवारचा दिवस अत्यंत चढ-उतारांचा ठरला. दिवसाच्या सुरुवातीला मोठी घसरण अनुभवल्यानंतर, इराणसोबतचे युद्ध कदाचित फार काळ चालणार नाही, असे चित्र निर्माण झाले. त्यानंतर अमेरिकेच्या शेअर बाजाराने जोरदार उसळी घेतली. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्येही मोठी उलथापालथ झाली. 2022 नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच प्रति बॅरल जवळपास 120 डॉलरवर पोहोचलेल्या होत्या. या किमती पुन्हा घसरून 90 डॉलरच्या खाली आल्या आहेत.

