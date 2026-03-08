'अयातुल्लाहची राजवट संपूर्ण जगासाठी धोका आहे, जगला आज समजलं'-नेतान्याहू
तेहरान: अमेरिका आणि इस्रायलचे इराणवर संयुक्त हल्ले एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळापासून सुरू आहेत. इराण देखील प्रत्युत्तरात्मक हल्ले करत आहे, ज्यामुळे मध्य पूर्वेत खळबळ माजली आहे. तथापि, शनिवारी इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी माफी मागितली, आखाती देशांवरील हल्ले चुकीचे असल्याचे म्हटले आणि इराण ते पुन्हा करणार नाही अशी शपथ घेतली. त्यांनी असेही सांगितले की इराण अमेरिका आणि इस्रायलसमोर शरण जाणार नाही. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी दावा केला की अमेरिकेने संपूर्ण इराणी नेतृत्वाला संपवले आहे, ते पृथ्वीच्या पाठीवरून एक मोठा "कर्करोग" नष्ट करण्याचे वर्णन करत आहे. इराणमधील मुलींच्या शाळेवर झालेल्या बॉम्बस्फोटासाठी अमेरिका जबाबदार आहे का असे विचारले असता, ट्रम्प यांनी आरोपांचे स्पष्टपणे खंडन केले आणि त्याऐवजी इराणी शस्त्रांबद्दल चुकीची माहिती देऊन बॉम्बस्फोटासाठी इराणला जबाबदार धरले. मध्य पूर्वेतील परिस्थिती, विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, बहरीन, कुवेत आणि कतारमधील अनेक देश चिंतेत आहेत. भारत त्यापैकी एक आहे. भारतात या प्रदेशात सुमारे नऊ दशलक्ष नागरिक आहेत, ज्यामुळे ही मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. हे युद्ध ऊर्जेवरही परिणाम करत आहे. हे एक जागतिक आव्हान आहे. ही घटना २८ फेब्रुवारी रोजी इराणच्या भूभागावर अमेरिका-इस्रायली संयुक्त लष्करी हल्ल्यानंतर घडली आहे, ज्यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी आणि इतर प्रमुख व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता.
'आमच्या यशामुळे संपूर्ण जगातून आण्विक धोका दूर होईल'- इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू म्हणाले, "आमच्या यशामुळे संपूर्ण जगातून आण्विक धोका दूर होईल. केवळ इस्रायल आणि इराणमध्येच शांतता प्रस्थापित होणार नाही. त्यामुळे संपूर्ण जगात शांततेचे क्षेत्रही वेगाने विस्तारेल. अयातुल्लाहची राजवट संपूर्ण जगासाठी धोका आहे, हे आज सर्वांना समजलं आहे. अलिकडच्या काळात इराणनं आसपासच्या १२ देशांवर हल्ला केला आहे. आम्ही त्या देशांसोबत उभे आहोत."