सुरुंग पेरण्यास सक्षम असलेल्या इराणी जहाजांवर हल्ले- अमेरिकेकडून स्पष्टीकरण
Published : March 11, 2026 at 9:06 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 9:18 AM IST
तेहरान: इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धाचा आज 12 वा दिवस आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर सतत हल्ले सुरू आहेत. इस्रायल लेबनॉनमधील इराण-समर्थित 'हिजबुल्लाह' संघटनेवर हल्ले करत आहे. तर या संघटनेचे लढाऊ सैनिक इस्रायलवर रॉकेटचा मारा करत आहेत. संपूर्ण प्रदेशात मृतांचा आकडा वाढत आहे. एका अहवालानुसार, या युद्धात आतापर्यंत 1,300 लोकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 24 तासांत लेबनॉनमध्ये 1 लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. तेहरानमध्ये किमान 460 लोकांचा मृत्यू झाला असून 4,309 लोक जखमी झाले आहेत. अमेरिका आणि इस्रायलने हल्ला केल्यानं इस्फाहान येथील 'युनेस्को जागतिक वारसा स्थळा'चं नुकसान केल्याचा दावा इराणनं केला आहे.
इस्रायली आणि अमेरिकन लक्ष्यांवर इराणकडून नव्यानं हल्ले
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी उलथापालथ सुरू आहे. 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'मध्ये सुरुंग पेरण्यास सक्षम असलेल्या इराणी जहाजांवर हल्ले करत असल्याचं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे. बुधवारी पहाटेच्या सुमारास इस्रायलनं बेरूत आणि तेहरान या दोन्ही शहरांवर हल्ल्यांची मालिकाच सुरू केली. तर दुसरीकडे, इराणनंही मध्यपूर्वेतील विविध ठिकाणी असलेल्या इस्रायली आणि अमेरिकन लक्ष्यांवर नव्यानं हल्ले चढवले.