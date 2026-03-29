युद्धाचं वार्तांकन करणाऱ्या 3 पत्रकारांचा मृत्यू
Published : March 29, 2026 at 7:35 AM IST|
Updated : March 29, 2026 at 7:45 AM IST
अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा आज 30 वा दिवस आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सनं (IRGC) रविवारी अमेरिका आणि इस्राईलला इशारा दिला. इराणच्या शैक्षणिक संस्था आणि ऐतिहासिक वास्तूंवर अमेरिका आणि इस्रायलनं हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यांच्या प्रत्युत्तरादाखल इराणकडून पश्चिम आशियाई प्रदेशातील अमेरिकन आणि इस्रायली विद्यापीठांना लक्ष्य केलं जाऊ शकते. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनं (CENTCOM) घोषणा केली की, 3,500 मरीन आणि खलाशांचे एक विशेष पथक मध्य-पूर्वेत दाखल झालं आहे. इराण-समर्थित हौथी बंडखोरांनी शनिवारी इस्रायलवरील दोन क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली. हौथींचे लष्करी प्रवक्ते, ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी यांनी शनिवारी बंडखोर गटाच्या 'अल-मसिराह' या उपग्रह दूरचित्रवाणी वाहिनीवर निवेदन जारी केलं. त्यांनी सांगितलं की, हौथींनी काही तासांच्या अंतरानं दोन क्षेपणास्त्र हल्ले केले.
संबंधित टीव्ही वाहिन्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दक्षिण लेबनॉनमध्ये झालेल्या इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यात, इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील युद्धाचे वार्तांकन करणाऱ्या तीन पत्रकारांचा मृत्यू झाला. हिजबुल्लाहच्या 'अल-मनार टीव्ही'नं सांगितले की, त्यांचा दीर्घकाळापासून कार्यरत असलेला वार्ताहर अली शोएब यांचा दक्षिण लेबनॉनमध्ये मृत्यू झाला. इस्रायली सैन्यदलानं शोएबलाच लक्ष्य केल्याचं मान्य केलं. मात्र, कोणताही पुरावा न देता, शोएब हा हिजबुल्लाहचा गुप्तचर हस्तक असल्याचा इस्रायलनं आरोप केला. शोएब यांनी जवळपास तीन दशके 'अल-मनार टीव्ही'साठी दक्षिण लेबनॉनमधील घडामोडींचे वार्तांकन केले होतं.