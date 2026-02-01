ETV Bharat / bharat

Union Budget 2026 : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर होणार, निर्मला सीतारमण यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट

Union Budget 2026
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 8:40 AM IST

|

Updated : February 1, 2026 at 9:53 AM IST

Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली - Union Budget 2026 : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) आज संसदेत सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांच्याकडून आज मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाच्या नजरा लागल्या आहेत. निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदा प्रथमच अर्थसंकल्प रविवारच्या दिवशी सादर होणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपतींची भेट घेतील आणि त्यानंतर सकाळी सव्वा दहा वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक होईल. या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळेल आणि त्यानंतर सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी वाढीव तरतुदी जाहीर होण्याची शक्यता आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, पीक विमा योजना आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

LIVE FEED

9:51 AM, 1 Feb 2026 (IST)

निर्मला सीतारमण यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची भेट घेतली आहे.

9:41 AM, 1 Feb 2026 (IST)

क्समध्ये सूट ते शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पॅकेजमध्ये वाढीची शक्यता

टॅक्समध्ये सूट : नोकरदारांसाठी ‘स्टँडर्ड डिडक्शन’ची मर्यादा १ लाख रुपये होऊ शकते.

नवीन टॅक्स प्रणाली : सवलतींचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.

टॅक्स स्लॅब : ३० टक्के कराचा स्लॅब बदलून तो अधिक सुसह्य केला जाऊ शकतो.

गृहकर्ज: घरांच्या वाढत्या किमती पाहता गृहकर्जावरील व्याज सवलतीची मर्यादा वाढवून दिलासा दिला जाऊ शकतो.

कृषी आणि ग्रामीण विकासावर विशेष भर

पीएम किसान निधी : पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची वार्षिक रक्कम ६,००० रुपयांवरून ९,००० रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

शेतीसाठी सिंचन प्रकल्पांना गती देणे आणि पीक विमा योजनेचा विस्तार करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद अपेक्षित आहे.

आरोग्य : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या या योजनेची वयोमर्यादा ७० वरून ६० वर्षांपर्यंत खाली आणली जाऊ शकते, ज्यामुळे कोट्यवधी वृद्धांना मोफत उपचारांचा लाभ मिळेल.

रेल्वे : दळणवळण अधिक वेगवान करण्यासाठी ३०० नवीन ‘अमृत भारत’ आणि ‘वंदे भारत’ रेल्वे गाड्यांची घोषणा या अर्थसंकल्पात होऊ शकते.

पर्यटन : देशाला जागतिक पर्यटन केंद्र बनवण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

9:32 AM, 1 Feb 2026 (IST)

टॅक्समध्ये सूट ते शेतकऱयांसाठी आर्थिक पॅकेजमध्ये वाढीची शक्यता

टॅक्समध्ये सूट : नोकरदारांसाठी ‘स्टँडर्ड डिडक्शन’ची मर्यादा १ लाख रुपये होऊ शकते.

नवीन टॅक्स प्रणाली : सवलतींचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.

टॅक्स स्लॅब : ३० टक्के कराचा स्लॅब बदलून तो अधिक सुसह्य केला जाऊ शकतो.

गृहकर्ज: घरांच्या वाढत्या किमती पाहता गृहकर्जावरील व्याज सवलतीची मर्यादा वाढवून दिलासा दिला जाऊ शकतो.

कृषी आणि ग्रामीण विकासावर विशेष भर

पीएम किसान निधी : पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची वार्षिक रक्कम ६,००० रुपयांवरून ९,००० रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

शेतीसाठी सिंचन प्रकल्पांना गती देणे आणि पीक विमा योजनेचा विस्तार करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद अपेक्षित आहे.

आरोग्य : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या या योजनेची वयोमर्यादा ७० वरून ६० वर्षांपर्यंत खाली आणली जाऊ शकते, ज्यामुळे कोट्यवधी वृद्धांना मोफत उपचारांचा लाभ मिळेल.

रेल्वे : दळणवळण अधिक वेगवान करण्यासाठी ३०० नवीन ‘अमृत भारत’ आणि ‘वंदे भारत’ रेल्वे गाड्यांची घोषणा या अर्थसंकल्पात होऊ शकते.

पर्यटन : देशाला जागतिक पर्यटन केंद्र बनवण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

9:21 AM, 1 Feb 2026 (IST)

निर्मला सीतारमण राष्ट्रपतींची भेट घेण्यासाठी राष्ट्रपती भवनमध्ये दाखल

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात जात आहेत. त्यांची भेट घेत्यानंतर त्या संसदेत दाखल होणार आहेत.

8:57 AM, 1 Feb 2026 (IST)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कर्तव्य भवनमध्ये दाखल

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या कर्तव्य भवनमध्ये दाखल झाल्या आहेत. निर्मला सीतारमण या सकाळी अकरा वाजता अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत.

Last Updated : February 1, 2026 at 9:53 AM IST

TAGGED:

UNION BUDGET 2026 LIVE UPDATES
FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.