संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरू; जयशंकर पश्चिम आशियातील संकटावर निवेदन देणार

Source- ANI
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा (Source- ANI)
Published : March 9, 2026 at 11:04 AM IST

नवी दिल्ली: संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरू होत आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर लोकसभेत निवेदन देतील. रविवारी लोकसभेच्या कामकाजाच्या यादीनुसार, जयशंकर पश्चिम आशियातील घडामोडींबद्दल सदस्यांना माहिती देतील. दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने पश्चिम आशियातील विकसित होत असलेल्या परिस्थितीवर संसदेत सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी केलीय. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी एका एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, मंत्र्यांच्या विधानांमध्ये समस्या अशी आहे की, ते त्यांना आधीच माहीत असलेली माहिती देतात आणि खासदारांना स्पष्टीकरण मागण्याची किंवा प्रश्न विचारण्याची परवानगी नाही.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याच्या विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावरही चर्चा होऊ शकते. काँग्रेसचे तीन खासदार, मोहम्मद जावेद, कोडिकुनिल सुरेश आणि मल्लू रवी यांनी या संदर्भात नोटिसा दाखल केल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यातच, विरोधी पक्षाने लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध 118 खासदारांच्या स्वाक्षरीची नोटीस सादर केली.

लोकसभा आणि राज्यसभेत स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना

काँग्रेस खासदार रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी राज्यसभेत नियम 267 अंतर्गत स्थगन प्रस्तावाची सूचना सादर केली, ज्यामध्ये पश्चिम आशियातील घडामोडी आणि तणावाचा भारतावर होणाऱ्या परिणामांवर त्वरित चर्चा करण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे पश्चिम आशियातील वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीमुळे ऊर्जा सुरक्षेसमोरील नवीन आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाची सूचना सादर केली.

