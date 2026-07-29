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संसदेचे पावसाळी अधिवेशन लाईव्ह : पेपरफुटीविरोधी विधेयकावर महाचर्चा; थोड्याच वेळात राहुल गांधी लोकसभेत बोलणार

Parliament Monsoon Session
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन लाईव्ह (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 12:28 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 12:36 PM IST

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नवी दिल्ली : लोकसभेत मंगळवारी 'पेपर लीक' विरोधी विधेयकावर चर्चा सुरू झाली आणि ती आज (29 जुलै) संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दहाव्या दिवशी बुधवारीदेखील सुरू आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होणार असून ते दुपारी सुमारे 12:30 वाजता आपली भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे. चर्चेनंतर या विधेयकावर लोकसभेत मतदान होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते पुढील मंजुरीसाठी राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे.

तत्पूर्वी आज बुधवारी लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गदारोळ केला, ज्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले. या विधेयकावरील चर्चा दुपारी 12 वाजता सुरू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे सार्वजनिक परीक्षा (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 लोकसभेत मांडले आहे. परीक्षांमधील पेपरफुटी, गैरव्यवहार, कॉपी तसेच इतर अनुचित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदी अधिक कठोर करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आले आहे.

दरम्यान, राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आदल्या दिवशी सीपीएमच्या (CPM) दिल्ली कार्यालयावर टाकण्यात आलेल्या छाप्याचा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या कारवाईला लोकशाहीविरोधी पाऊल म्हणत सरकारवर टीका केली. याला उत्तर देताना सभागृहाचे नेते जे.पी. नड्डा यांनी ही घटना एक सामान्य बाब असल्याचे सांगितले आणि आपण स्वतः विद्यार्थी कार्यकर्ता असताना दोनदा अटक झाल्याचे नमूद केले.

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12:35 PM, 29 Jul 2026 (IST)

सभापती ओम बिर्ला यांचा विरोधकांना इशारा

लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी "सभागृहात या, सभागृहात या" अशा घोषणा पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना उद्देशून दिल्या गेल्या. यावर सभापती ओम बिर्ला यांनी टिप्पणी केली की, जर त्यांना सभागृह चालवायचे नसेल, तर ते कामकाज तहकूब करतील. विरोधकांना इशारा देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणी उपस्थित राहावे आणि कोणी नाही, हे ठरवणे त्यांचे काम नाही.

12:33 PM, 29 Jul 2026 (IST)

'याला जबाबदार कोणाला धरले जाईल?' असा प्रश्न पप्पू यादव यांचा प्रश्न

पूर्णियाचे अपक्ष खासदार पप्पू यादव यांनी म्हटले की, चोरी किंवा गैरप्रकारांची शक्यता असलेल्या यंत्रणांपासून माहितीचा अधिकार (RTI) आणि लेखापरीक्षण (ऑडिट) प्रक्रिया दूर ठेवण्यात आल्या आहेत. मग, याला जबाबदार कोणाला धरले जाईल? एनटीए (NTA) अध्यक्षांना पदावरून का हटवण्यात आले नाही? 2018 मध्ये एनटीएत आणलेल्या व्यक्तीने यापूर्वी मध्य प्रदेश शिक्षण विभागात वरिष्ठ पद भूषवले होते. असे वाटते की जणू काही या कामासाठी तेच जगातील एकमेव अधिकारी आहेत. पप्पू यादव यांनी नमूद केले की, 6 ते 8 कोटी अर्ज भरले जातात. मग हे पैसे एनटीएला का दिले जातात? ही जबाबदारी कोणाची आहे? याची चौकशी कोण करणार? संजीव मुखिया यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. एसआयटी (SIT) ची स्थापना कोण करणार? राज्यांचे अधिकार हिरावून घेण्यात आले आहेत. आमची मागणी आहे की पेपरफुटीच्या प्रकरणाकडे अशा दृष्टिकोनातून पाहू नये. तुम्ही एनटीएबद्दल काहीही भाष्य केलेले नाही.

12:32 PM, 29 Jul 2026 (IST)

'पेपर लीक' विरोधी विधेयकावरील चर्चेस सुरुवात; दिलेश्वर कामत यांनी केली चर्चेची सुरुवात

लोकसभेत 'पेपर लीक' विरोधी विधेयकावरील चर्चा सुरू झाली आहे. बिहारमधील सुपौल येथील जेडी(यू)चे खासदार दिलेश्वर कामत यांनी चर्चेच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात केली. त्यांनी या विधेयकाचे वर्णन एनडीए सरकारबाबत लोकांमध्ये आशा आणि विश्वास निर्माण करणारे विधेयक असे केले आणि हे तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आखलेले एक पाऊल असल्याचे सांगितले.

12:17 PM, 29 Jul 2026 (IST)

लोकसभेत 'पेपरफुटीविरोधी विधेयका'वर चर्चा सुरू

लोकसभेत 'पेपरफुटीविरोधी विधेयका'वरील चर्चा दुसऱ्या दिवशीही सुरू झाली आहे. जितेंद्र सिंह दुपारी 2 वाजता यावर आपले उत्तर देतील.

12:17 PM, 29 Jul 2026 (IST)

'पेपर लीक' विरोधी विधेयकावरील चर्चेचा दुसरा दिवस

लोकसभेत 'पेपर लीक' विरोधी विधेयकावरील चर्चेचा आज दुसरा दिवस आहे. ते दुपारी १२:३० वाजता सभागृहात आपली मते मांडतील.

Last Updated : July 29, 2026 at 12:36 PM IST

TAGGED:

ANTI PAPER LEAK BILL
RAHUL GANDHI LOK SABHA LIVE
NEET PAPER LEAK
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