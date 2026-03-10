विरोधकांचा गोंधळ, लोकसभा दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब, राज्यसभेचे कामकाज सुरूच
नवी दिल्ली: संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा आज दुसरा दिवस आहे. पहिल्या दिवशी सोमवारी, इराण युद्धावर चर्चा करण्याच्या मागणीवरून संसदेत मोठा गोंधळ झाला, ज्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विस्कळीत झाले. काँग्रेस खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतात, त्यामुळे संसदेत आजही गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. 118 विरोधी खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केलीय, ज्यामध्ये आरोप आहेत की, सभापतींनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू न देऊन पक्षपाती पद्धतीने काम केलंय.
LIVE FEED
राज्यसभेत संजय सिंह यांनी स्थगन प्रस्तावाची दिली सूचना
आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी नियम 267 अंतर्गत राज्यसभेत स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिलीय. यामध्ये पश्चिम आशियातील युद्धाचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, देशांतर्गत इंधनाच्या किमती आणि भारतीय डायस्पोरा यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
लोकसभा दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब
विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळामुळे लोकसभा दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे, खासदार सभापतींच्या परवानगीने त्यांचे प्रश्न विचारत आहेत.