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लाईव्ह अपडेट : पोरांनी मोदी सरकारला झुकवलं, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनामन्यानंतर 2 प्रमुख मागण्या मान्य, आंदोलन मागे

धर्मेंद्र प्रधान
धर्मेंद्र प्रधान (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 5:23 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 5:51 PM IST

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शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर आज राजीनामा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात, धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण आणि देशातील युवाशक्तीप्रती असलेल्या आपल्या आजीवन कटिबद्धतेवर भर दिला. प्रधान लिहितात, "गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ मी विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक सुधारणांसाठी स्वतःला समर्पित केलं आहे; एक मजबूत, सर्वसमावेशक आणि दूरदर्शी शिक्षण व्यवस्था हाच एका समर्थ राष्ट्राचा पाया असतो, यावर माझा सदैव विश्वास राहिला आहे."

नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षेतील अनियमिततेचा उल्लेख करत ते म्हणाले, "सरकारने तत्परतेनं पावलं उचलली; या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपवला, परीक्षा रद्द केली आणि संगणक-आधारित पद्धतीद्वारे (CBT) पुन्हा परीक्षा घेण्याची घोषणा केली. 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करणे हेच आमचं सर्वोच्च प्राधान्य होतं."

प्रधान यांनी सांगितलं की, त्यांनी कधीही जबाबदारीपासून पळ काढला नाही. ते पुढे म्हणतात, "आम्ही 'परीक्षा माफिया'ला कोणत्याही विद्यार्थ्याचे भविष्य उद्ध्वस्त करू देणार नाही." विद्यार्थ्यांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांबद्दल खंत व्यक्त करत ते पुढे म्हणाले, "सध्याच्या परिस्थितीचा गैरफायदा देशविरोधी शक्तींनी घेऊ नये आणि देशातील तरुणांचे हित जपावे, यासाठी मी माझा राजीनामा सादर केला आहे."

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5:40 PM, 25 Jul 2026 (IST)

पोरांनी मोदी सरकारला झुकवलं, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनामन्यानंतर 2 प्रमुख मागण्या मान्य, आंदोलन मागे

आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागणीला मोठं यश आलं आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलकांच्या आणखी 2 प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यासह आत्महत्या केलेल्यांच्या कुटुंबियांना 1 कोटी रुपये मदत देण्याची मागणी सरकारककडून मान्य करण्यात आली. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचं सीजेपीच्या प्रवक्त्यांकडून पत्रकार परिषदेतून जाहीर करण्यात आलं.

नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीजेपीकडून जंतर-मंतरवर 36 दिवसांपासून आंदोलन सुरु होतं. अखेर शनिवारी 25 जुलैला केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिला. मात्र त्यानंतरही आंदोलक आंदोलनावर ठाम होते. त्यानंतर सीजेपी आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये संयुक्त बैठक पार पडली. या संयुक्त बैठकीत आंदोलकांच्या दोन्ही मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचं सीजेपीच्या प्रवक्त्यांकडून जाहीर करण्यात आलं.

Last Updated : July 25, 2026 at 5:51 PM IST

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNS
धर्मेंद्र प्रधान
राजीनामा
कॉक्रेच जनता पार्टी
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNS

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