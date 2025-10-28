भुवनेश्वर : ओडिशा राज्याचे मुख्यमंत्री माझी यांनी मोंथा चक्रीवादळाच्या पार्श्वभीवर प्रशासनाची तयारी आणि स्थलांतराचा आढावा घेतला. यावेळी पर्यटकांना पुरी बीचपासून दूर राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
चक्रीवादळ मोंथा रात्री आंध्र प्रदेशातील काकीनाडाजवळ धडकण्याची शक्यता, ओडिशा सरकारनं २००० हून अधिक चक्रीवादळ निवारा केंद्रं उघडली
Published : October 28, 2025 at 1:30 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 3:41 PM IST
माच्छलीपट्टनम : चक्रीवादळ मोंथाचा प्रभाव सोमवारी दुपारपासून सुरू झाला. रात्री किनारपट्टीच्या भागात मुसळधार पाऊस पडत होता. आज मंगळवार दुपारपर्यंत त्याचं रुपांतर तीव्र वादळात होण्याची शक्यता असल्यानं अधिकारी जोमानं कामाला लागले आहेत. नुकसान टाळण्यासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. ते नियमित बाधित भागात भेटी देऊन मदत उपलब्ध करुन देत आहेत. पूरग्रस्त भागातील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
LIVE FEED
ओडिशा मुख्यमंत्री माझी यांनी मोंथा चक्रीवादळाच्या पार्श्वभीवर घेतला आढावा
'मोंथा' चक्रीवादळ बचावासाठी ओडिशाने २००० हून अधिक चक्रीवादळ निवारा केंद्रे उघडली
भुवनेश्वर - ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी सांगितलं की, त्यांचं सरकार चक्रीवादळ मोंथामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे आणि या तीव्र चक्रीवादळाचा फटका बसू शकणाऱ्या लोकांसाठी दक्षिणेकडील आठ जिल्ह्यांमध्ये २००० हून अधिक आपत्ती मदत केंद्रं उघडली आहेत. त्यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारनं उघडलेल्या २,०४८ आपत्ती मदत केंद्रांमध्ये ११,३९६ लोकांना स्थलांतरित करण्यात आलं आहे.
बंगालच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये तीव्र चक्रीवादळ मोंथा वादळामुळे मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता : आयएमडी
कोलकाता - पश्चिम बंगालच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये ३१ ऑक्टोबरपर्यंत तीव्र चक्रीवादळ मोंथा वादळामुळे मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, असं आयएमडीच्या वतीनं कळवण्यात आलं आहे. सध्या पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरावरचे आणि उत्तर-वायव्य दिशेने सरकणारे चक्रीवादळ मोंथा मंगळवारी रात्री आंध्र प्रदेशातील काकीनाडाजवळ धडकण्याची शक्यता आहे, असं भारतीय हवामानशास्त्र विभागानं (आयएमडी) एका विशेष बुलेटिनमध्ये म्हटलं आहे. हवामान खात्यानं गुरुवारपर्यंत पश्चिम बंगालच्या किनाऱ्याजवळ आणि बाहेर समुद्रात जाऊ नये असा सल्ला मच्छिमारांना दिला आहे.