ETV Bharat / bharat

विधेयक दुरुस्ती सादर करणं म्हणजे जबाबदारी संपली नाही-अभिषेक बॅनर्जी

parliament monsoon session
संग्रहित-संसद (Source- संसद)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 3:44 PM IST

|

Updated : July 28, 2026 at 4:01 PM IST

Choose ETV Bharat

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी, म्हणजेच मंगळवारी, लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 ' वर विचारविनिमय आणि ते मंजूर करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, राज्यसभेत 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026' मांडण्यात आले. हे विधेयक 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा, 2024' मध्ये सुधारणा करण्याचा उद्देश ठेवते.

LIVE FEED

3:58 PM, 28 Jul 2026 (IST)

विधेयक दुरुस्ती सादर करणं म्हणजे जबाबदारी संपली नाही-अभिषेक बॅनर्जी

टीएमसीचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले, "आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देतो. परंतु, मला सुरुवातीलाच हे स्पष्ट करायचे आहे की, आम्ही या विधेयकाला आणि त्यातील सुधारणेला पाठिंबा देत आहोत याचा अर्थ असा नाही की, ज्यांनी आधी सर्वत्र आग लावली आणि नंतर केवळ पाण्याचा बादली घेऊन ते तिथे हजर झाले, अशा लोकांचे आम्ही कौतुक करावे. विधेयक दुरुस्ती सादर करणं म्हणजे जबाबदारी संपली नाही. आजपर्यंत पेपरफुटीतील आरोपींना शिक्षा झालेली नाही. सध्या, अमृतकाल नाही, एन्झाईटी काल आहे." दोन वर्षांनी दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. काल सीबीआयचे वकील हजर राहिले नाही. त्यामुळे कोर्टात सुनावणी पुढे ढकलावी लागली. त्यामुळे फास्टस्ट्रॅक सुनावणीवर प्रश्न झालेत.

3:51 PM, 28 Jul 2026 (IST)

मी आणीबाणी प्रत्यक्ष पाहिली नाही, पण राजधानीत पाहिले-अखिलेश यादव

लोकसभेत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "सरकारने विद्यार्थ्यांचे आंदोलन ऐकून संसदेत विधेयक मांडणं चांगलं आहे की आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी देशव्यापी आणीबाणी लादणं चांगलं आहे?" केंद्रीय मंत्र्यांना उत्तर देताना समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव म्हणाले, "मी आणीबाणी प्रत्यक्ष पाहिली नाही, पण तेव्हा जे घडले त्याचे पडसाद आपण इथे राष्ट्रीय राजधानीत पाहिले आहेत. मुद्दा कायद्याचा नाही. तुमचा हेतू प्रामाणिक नाही. ज्या क्षणी तुमचा हेतू प्रामाणिक होईल, त्या क्षणी परीक्षा प्रक्रियाही स्वच्छ होईल."

3:41 PM, 28 Jul 2026 (IST)

भाजपाच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात 20 परीक्षांचे पेपर कसे फुटले-अखिलेश यादव

समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव म्हणाले, " जे लोक देवालयातील दानपेटीतील चोरी रोखण्यात अपयशी ठरले, ते परीक्षांचे पेपर फुटण्यासारखी घटना कशी रोखू शकतील?. त्यांनी केवळ विद्यमान कायद्यात सुधारणा आणली आहे. तुम्ही कोणाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहात? जर हा कायदा प्रभावी असता, तर भाजपाच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात 20 परीक्षांचे पेपर कसे फुटले असते?...

Last Updated : July 28, 2026 at 4:01 PM IST

TAGGED:

PARLIAMENT MONSOON
ANTI PAPER LEAK BILL
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
संसद पेपर लीक चर्चा
PARLIAMENT SESSION UPDATES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.