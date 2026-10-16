CJP Protest Live : सीजेपीच्या ‘तिरंगा मोर्चा’च्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्था कडक; कनॉट प्लेसमध्ये कलम 163 लागू
नवी दिल्ली : 'कॉक्रोच जनपा पार्टी' (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी दिल्लीतील कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये आज (16 ऑक्टोबर) शुक्रवारी तिरंगा फडकवण्याची (लहरा दो तिरंगा मार्च) घोषणा केली आहे. त्यांनी देशभरातील तरुणांना या मार्चमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान, नवी दिल्ली महानगरपालिकेनं (NDMC) एक नोटीस जारी केली असून, प्रशासकीय कारणांमुळे कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्क 16 आणि 17 ऑक्टोबर रोजी सर्वसामान्यांसाठी बंद राहणार असल्याचं म्हटलं आहे.
दरम्यान, अभिजीत दिपकेंच्या आवाहनानंतर, दिल्लीतील कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये मोठा पोलीस फौजफाटा आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) 220 कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांनी कनॉट प्लेसमध्ये निदर्शने करण्यास मनाई केली आहे.
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कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक
'तिरंगा मार्च'च्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आज संध्याकाळी 5 वाजता लोकांना येथे एकत्र येण्याचे आणि तिरंगा फडकवण्याचे आवाहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस पूर्णपणे सतर्क असून, पार्कच्या आत आणि परिसरात कडक सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे. या मार्चसाठी लोकांची गर्दी होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन पोलिसांची तैनाती वाढवण्यात आली आहे. आता सर्वांचे लक्ष संध्याकाळी 5 वाजता होणाऱ्या या कार्यक्रमाकडे लागले आहे.