INDIA Bloc Protest Delhi LIVE : ज्ञानेश कुमारसारख्या चोराला का वाचवलं जातंय? राहुल गांधी आक्रमक, मागे न हटण्याचा निर्णय
Published : October 12, 2026 at 12:25 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 12:36 PM IST
नवी दिल्ली - लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तरुण, विरोधी पक्ष आणि नागरी समाज गटांना सोमवारी (12 ऑक्टोबर) एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले. 'मतचोरी' थांबवणे, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (SIR) प्रक्रिया थांबवणे या मागण्यांचे निवेदन भारताच्या सरन्यायाधीशांना सादर करण्यासाठी हा मोर्चा काढला जाणार आहे.
गेल्या दोन दिवसांत 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (CJP) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात केलेल्या निदर्शनांदरम्यान राजधानीत हजारो आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
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ज्ञानेश कुमार, तुमची झोप उडाली - राहुल गांधी
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले, "हे सर्व अशासाठी घडत आहे कारण आम्ही तोच प्रश्न उपस्थित करत आहोत जो दोन निवडणूक आयुक्तांनी विचारला होता: ज्ञानेश कुमार राजीनामा का देत नाहीत? ज्ञानेश कुमार, तुमची झोप उडाली आहे; आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही. आम्हाला तुमच्या भूतकाळाबद्दल आणि भ्रष्टाचाराबद्दल माहिती आहे."
तरुणांना मारहाण करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले - राहुल गांधी
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले, "आम्हाला रस्त्यांवर 20 हजार ते 30 हजार पोलीस कर्मचारी तैनात हवे आहेत. सरकार मोठी चूक करत आहे, कारण आम्हाला देशाला हे दाखवून द्यायचे आहे की मोदीजींना ज्ञानेश कुमार यांची सुरक्षा सुनिश्चित करायची आहे. त्यांना जितके जास्त संरक्षण दिले जाईल, तितक्या लवकर आम्ही त्यांच्या 'नियंत्रकापर्यंत' (Controller) पोहोचू शकू."
"आम्हाला अशी माहिती मिळत आहे की पोलीस कर्मचारी अस्वस्थ आहेत; कारण त्यांना तरुणांना मारहाण करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) सदस्यांना मात्र मोकळीक देण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत," असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.