ETV Bharat / bharat

आगीतील मृत्यूंची संख्या २३ वरून २५; पोलीस म्हणतात आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट!

Goa fire news
दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या रुग्णवाहिका (Source- ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 7:30 AM IST

|

Updated : December 7, 2025 at 8:48 AM IST

Choose ETV Bharat

पणजी- गोव्यात मध्यरात्री नाईट क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत २३ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावतं यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मृताच्या नातेवाईकांना २ लाख तर जखमींना ५० हजारांची मदत पंतप्रधान मदतनिधी म्हणून देण्यात येणार असल्याचं पंतप्रधान कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आलं आहे.

LIVE FEED

8:46 AM, 7 Dec 2025 (IST)

गोव्यातील आगीत मृतांचा आकडा २३ वरून २५ वर पोहोचला, सहा जण जखमी

गोवा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आगीत मृत्यूचा आकडा वाढून २३ वरून २५ झाला आहे. त्यापैकी ४ पर्यटक आणि १४ कर्मचारी होते. तर अद्याप, ७ जणांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. सहा जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलीस आणि अग्निशमन विभागाकडून तपास सुरू आहे. कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.

7:43 AM, 7 Dec 2025 (IST)

सिलिंडर स्फोटामुळे आग लागल्याचा अंदाज- सुरक्षा रक्षकाची माहिती

आग लागलेल्या रेस्टॉरंटजवळील एका रेस्टॉरंटमधील सुरक्षा रक्षकानं घटनेची माहिती दिली. त्यानं सांगितलं, "आगीच्या ज्वाळा दिसल्यानंतर आग लागल्याचं कळाला. आम्हाला गाडीच्या टायर फुटल्यासारखा मोठा स्फोट ऐकू आला. सिलेंडरच्या स्फोटामुळे आग लागल्याचं नंतर कळालं."

7:35 AM, 7 Dec 2025 (IST)

भविष्यात अशा घटना घडू नयेत-भाजपा आमदार मायकल लोबो

गोव्यातील भाजपा आमदार मायकल लोबो यांनी गोव्यातील सर्व क्लबचे सेफ्टी ऑडीट करावे, अशी मागणी केली आहे. दुर्घटनेत तीन महिला आणि २० पुरुषांसह २३ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण देशात हळहळ व्यक्त होत आहे.

भाजपा आमदार मायकल लोबो यांनी दुर्घटनेनं व्यथित झाल्याची भावना व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मृतामध्ये काही पर्यटक आहेत. तर बहुतेक स्थानिक लोक रेस्टॉरंटच्या तळघरात काम करत होते. गोव्यातील इतर सर्व क्लबचे सेफ्टी ऑडिट करणं खूप महत्वाचं आहे. पर्यटक नेहमीच गोव्याला एक अतिशय सुरक्षित ठिकाण मानत आले आहेत. परंतु आगीची घटना खूप वेदनादायी आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत. पर्यटकांसह आस्थापनांमधील कामगारांची सुरक्षा अत्यंत महत्वाची आहे. आगीनंतर बहुतेक लोक तळघराकडे धावताना गुदमरून मृत्युमुखी पडले आहेत.

7:32 AM, 7 Dec 2025 (IST)

पंतप्रधान मोदींनी गोव्यातील दुर्घटनेबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून घेतली माहिती

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी एक्स मीडियात पोस्ट केले. त्यात त्यांनी म्हटलं, "अरपोरा येथील दुःखद आगीच्या घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे माझ्याशी बोलले आहेत. मी त्यांना सध्याच्या परिस्थितीची माहिती दिली. या कठीण काळात गोवा सरकार पीडित कुटुंबांना सर्वतोपरी मदत करत आहे."

Last Updated : December 7, 2025 at 8:48 AM IST

TAGGED:

GOA FIRE NEWS LIVE UPDATES
GOA FIRE NEWS TODAY
PRESIDENT DROUPADI MURMU
गोवा आग दुर्घटना
ARPORA NIGHTCLUB FIRE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.