दिल्ली स्फोटाच्या संपूर्ण संभावनांचा तपास करणार, अमित शाह यांची ग्वाही, नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केल्या संवेदना

दिल्लीत कारमध्ये स्फोट
दिल्लीत कारमध्ये स्फोट (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 7:59 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 10:01 PM IST

दिल्लीमध्ये आज संध्याकाळच्या सुमारास लाल किल्ल्याजवळ पार्किगमध्ये स्फोट झाला. पार्क केलेल्या कारमध्ये हा स्फोट झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. या स्फोटात अनेकजण दगावल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार किमान ८ जण ठार झाल्याची पुष्टी प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात आली आहे.

LIVE FEED

9:58 PM, 10 Nov 2025 (IST)

मृतांच्या वारसांबद्दल सहवेदना - नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली स्फोटातील मृतांच्या वारसांबद्दल सहवेदना व्यक्त केल्या आहेत. ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, "आज संध्याकाळी दिल्लीत झालेल्या स्फोटात ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे त्यांच्याप्रती संवेदना. जखमी लवकरात लवकर बरे व्हावेत अशी प्रार्थना. बाधितांना अधिकाऱ्यांकडून मदत केली जात आहे. गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत परिस्थितीचा आढावा घेतला.

9:40 PM, 10 Nov 2025 (IST)

अमित शाह रुग्णालयात, पोलिसांबरोबर घेतली बैठक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जन लोक नायक रुग्णालयात पोहोचताच दिल्ली पोलीस सीपी सतीश गोलचा आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.

9:37 PM, 10 Nov 2025 (IST)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह घटनास्थळी दाखल झाले आहे. ते घटना स्थळाची पाहणी करत आहेत.

9:26 PM, 10 Nov 2025 (IST)

सगळ्याच गोष्टींच्या तपासाचे आदेश - अमित शाह

नवी दिल्ली - लाल किल्ला परिसरातील कार स्फोटानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी माध्यमांना आपण घटनास्थळी लगेच जाणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. तसंच या स्फोटाच्या सर्वच संभावनांचा तपास करत असल्याचं अमित शाह यांनी सांगितलं. घटनास्थळाबरोबरच अमित शाह रुग्णालयातही जाणार आहेत. तसंच या संपूर्ण घटनेचा तपास करण्यात येईल, अशी माहिती शाह यांनी दिली. सध्या तपासाकरता स्फोटाच्या ठिकाणचे सर्वच अवशेष एकत्र करण्यात येत आहेत, अशी माहितीही शाह यांनी दिली. दिल्ली क्राईम ब्रँच तसंच दिल्ली पोलीस, एनएसजी, एएफएस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. त्यांनी तपासाला सुरुवातही केली आहे. या घटनास्थळाजवळच्या तसंच आसपासच्या सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि सगळ्याच गोष्टींच्या तपासाचे आदेश दिले आहेत, अशीही माहिती अमित शाह यांनी दिली. स्पेशल ब्रँच, तसंच सीपी दिल्ली घटनास्थळी आहेत. या पूर्ण तपासाची संपूर्ण माहिती जनतेला देण्यात येईल असं शेवटी शाह यांनी सांगितलं.

8:53 PM, 10 Nov 2025 (IST)

लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर चांदणी चौक बाजारपेठ मंगळवारी बंद राहणार आहे. बाजार संघटनेचे अध्यक्ष संजय भार्गव यांनी ही माहिती दिली आहे.

8:50 PM, 10 Nov 2025 (IST)

संध्याकाळी ६.५२ वाजता लाल दिव्याजवळ थांबलेल्या गाडीमध्ये स्फोट

दिल्ली पोलीस आयुक्त सतीश गोल यांनी सांगितलं, "आज संध्याकाळी ६.५२ वाजताच्या सुमारास, एक संथ गतीने जाणारे वाहन लाल दिव्याजवळ थांबले. त्या वाहनात स्फोट झाला आणि स्फोटामुळे जवळच्या वाहनांचेही नुकसान झाले. सर्व एजन्सी, एफएसएल, एनआयए घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. या घटनेत काही लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि काही जखमी झाले आहेत. परिस्थितीवर लक्ष ठेवलं जात आहे. गृहमंत्र्यांनीही आम्हाला फोन केला आहे आणि वेळोवेळी त्यांच्यासोबत माहिती शेअर केली जात आहे."

8:17 PM, 10 Nov 2025 (IST)

मुंबईलाही अतिदक्षतेचा इशारा

या स्फोटानंतर संपूर्ण दिल्लीसह गुरुग्रमामलाही अतिदक्षतेचा इशारा दिला आहे. तसंच देशातील इतर प्रमुख शहरांच्या बरोबरच मुंबईलाही अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

8:03 PM, 10 Nov 2025 (IST)

मोठा स्फोट झाल्याचं मी घरातून पाहिलं - प्रत्यक्षदर्शी

दिल्ली - "मी माझ्या घरातून आगीच्या ज्वाळा पाहिल्या आणि मग काय झालं ते पाहण्यासाठी खाली आलो. मोठा स्फोट झाला. मी जवळच राहतो," असं स्थानिक रहिवासी राजधर पांडे यांनी सांगितलं.

8:01 PM, 10 Nov 2025 (IST)

अनेक जखमी एलएनजेपी रुग्णालयात

दिल्ली : लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ झालेल्या स्फोटात अनेक जखमींना एलएनजेपी रुग्णालयात आणण्यात आलं आहे. या घटनेत अनेक लोक जखमी झाल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

Last Updated : November 10, 2025 at 10:01 PM IST

दिल्लीत कारमध्ये स्फोट
EXPLOSION IN CAR DELHI
EXPLOSION IN CAR

