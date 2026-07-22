जंतर-मंतरवर CJP चे धरणे आंदोलन आजही सुरूच; संसद भवन परिसरात सकाळपासून कडेकोट बंदोबस्त
Published : July 22, 2026 at 7:57 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 8:44 AM IST
नवी दिल्ली : नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने सुरू केलेलं आंदोलन आज बुधवारी (22 जुलै) देखील सुरूच आहे. या आंदोलनाला विविध विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.
मंगळवारी (21 जुलै) जंतर-मंतर येथे काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांचे नेते आंदोलनात सहभागी झाले. यावेळी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेरून पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, या मागणीवर सीजेपी ठाम असून, हे आंदोलन बुधवारीही सुरू राहणार असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केलं.
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'कॉकरोच जनता पक्षा'चे आंदोलन आजही सुरू
'कॉकरोच जनता पक्षा'चे धरणे आंदोलन आणि निदर्शने आज बुधवारीही सुरू आहेत. अभिजीत दीपके यांचे समर्थक जंतरमंतरवर सातत्याने जमा होत आहेत.
आज सकाळपासून संसद भवनाजवळ कडक नाकेबंदी
परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, दिल्लीतील संसद भवनाजवळील अनेक रस्त्यांवर बुधवार सकाळपासून कडक नाकेबंदी करण्यात आली आहे. यामध्ये रफी मार्गाचाही समावेश आहे
मंगळवारी काय घडले?
- अभिजित दीपके यांचे समर्थक सकाळपासूनच जंतरमंतरवर जमू लागले.
- दुपारी शरद पवार आपल्या खासदारांसह जंतरमंतरवर पोहोचले.
- धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे हे आंदोलन थेट पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापर्यंत पोहोचले.
- मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह अनेक खासदारांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन केले.
- सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास अखिलेश यादवही तिथे पोहोचले. त्यानंतर काही वेळातच, म्हणजेच संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत, पोलिसांनी राहुल, अखिलेश आणि प्रियंका यांच्यासह सर्व नेत्यांना ताब्यात घेतले.
- केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राहुल गांधींची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विरोधी पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला. या प्रयत्नांनंतरही विरोधी पक्षाचे खासदार हटण्यास तयार न झाल्यामुळे, पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या खासदारांना तिथून हटवले.
- राहुल गांधींना छत्रसाल स्टेडियमवर नेण्यात आले, तर प्रियंका यांना मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले.
- ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्व नेत्यांची रात्री 9 वाजून 5 मिनिटांनी सुटका करण्यात आली.
राहुल गांधी यांच्या पाच मागण्या
- धर्मेंद्र प्रधान आणि अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा.
- ज्यांनी विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला त्यांच्यावर कारवाई व्हावी आणि विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जावेत.
- बुधवारी संसदेत या विषयावर चर्चा व्हावी.
- सोमवारी घडलेल्या घटनेबद्दल पंतप्रधानांनी माफी मागावी.
- शिक्षण आणि परीक्षा पद्धतीत लवकर सुधारणा सुरू केल्या जाव्यात.
सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सुरूच
मंगळवारी सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सुरूच राहिले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना सफदरजंग रुग्णालयातून मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आले. जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी रुग्णालयात त्यांची भेट घेतली.