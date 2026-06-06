'कॉकरोच जनता पार्टी'चा एल्गार! अभिजीत दीपके दिल्लीत दाखल, आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली
Published : June 6, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 9:01 AM IST
नवी दिल्ली - 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दीपके आज सकाळी (शनिवार, 6 जून) अमेरिकेतून दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल होण्याची शक्यता आहे.
नीट परीक्षा पेपरफुटी संबंधित त्रुटींवरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दीपके यांनी 6 जून रोजी जंतर मंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन समर्थक आणि विद्यार्थ्यांना केले होते.
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अभिजीत दीपके दिल्लीत दाखल
दिवसभरातील कार्यक्रमाचा तपशील देताना सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके नवी दिल्लीत दाखल झाल्याची पुष्टी केली. भारतीय राजकारणात हा एक ऐतिहासिक दिवस ठरेल अशी आम्हाला आशा आहे. आता आम्ही पोलीस ठाण्यात जाऊ, तिथे दिल्ली पोलिसांकडून आंदोलनासाठी परवानगी घेतील आणि त्यानंतर आम्ही जंतर मंतरवर बसू. असं सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सांगितलं.
दिल्ली विमानतळाची सुरक्षा वाढवली
डिजिटल संघटना 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (सीजेपी) पुकारलेल्या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी दिल्लीभर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असून, इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय (आयजीआय) विमानतळ, सीमा प्रवेशद्वार आणि इतर संवेदनशील ठिकाणी पोलिसांनी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात केले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी समर्थकांना आणि विद्यार्थ्यांना दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते.
दिल्ली पोलिसांनी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला
आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दिल्ली पोलिसांनी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. दिल्लीतील विविध भागात पोलीस तसंच इतर सुरक्षा यंत्रणाही तैनात करण्यात आल्या आहेत.
दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली
अभिजीत दीपके हे सहकाऱयांसोबत जंतर मंतरवर आंदोलन करणार होते. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.