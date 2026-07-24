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विद्यार्थ्यांवर अत्याचार करणाऱ्या पोलिसांना तुरुंगात पाठवू-सौरव दास यांचा इशारा

Delhi NEET Protest
कथित अनियमितता आणि 'नीट' (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. (Source- ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 3:37 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 4:06 PM IST

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नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत. केंद्र सरकारनं काही प्रमुख मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी उशिरा रात्री गुरुग्राममधील मेदान्ता रुग्णालयात आपले 26 दिवसांचे उपोषण अखेर मागे घेतलं. या मागण्यांमध्ये अहिंसक मार्गानं आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि आत्महत्या केलेल्या नीट परीक्षार्थींच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत विचार करणं यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये आणखी कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर लगेचच ही घडामोड समोर आली. तत्पूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी पेपरफुटीबाबत विद्यार्थ्यांच्या चिंतांची दखल घेत या प्रकाराचे वर्णन 'घोर अन्याय' असे केले होतं. दोषींना अटक करण्यात आल्याचं सांगितलं होतं. केंद्र सरकारनं पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी 'फास्ट-ट्रॅक' न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणाही केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी एका विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे.

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4:01 PM, 24 Jul 2026 (IST)

पोलिसांच्या अत्याचाराविरोधात सीजेपी सुरू करणार वेबसाईट- सौरव दास यांची घोषणा

सीजेपी पोलिसांच्या अत्याचारांविरुद्ध एक वेबसाईट सुरू करत आहोत, अशी सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी घोषणा दिली. जर संबंधित पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न झाल्यास न्यायालयात जाणार आहोत. गुन्हा दाखल केल्यानंतरही त्यांच्यावर कारवाईसाठी पाठपाठपुरावा करून त्यांना तुरुंगात पाठविणार आहोत, असा इशारा सौरव दास यांनी दिला.

3:51 PM, 24 Jul 2026 (IST)

भविष्यात कोणालाही लक्ष्य केले जाणार नाही, याची लेखी 'सार्वभौम हमी द्यावी-सौरव दास

'कॉकरोच जनता पार्टी'चे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले, "जेव्हा मी आणि आशुतोष तिथे गेलो, तेव्हा केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह हे देखील उपस्थित होते. आम्ही आमच्या तीन मुख्य मागण्या तोंडी आणि लेखी स्वरूपात स्पष्टपणे मांडल्या. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा किंवा सरकारने त्यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे. दुसरी अट म्हणजे NEET च्या या सदोष आणि भ्रष्ट शिक्षण पद्धतीमुळे ज्या मुलांनी आत्महत्या केली, त्या प्रत्येक कुटुंबाला 1 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी. तिसरी मागणी अशी की आंदोलन करत असताना पोलिसांच्या अत्याचाराला बळी पडले ज्यांच्यावर एफआयआर (FIR) दाखल झाले. ते एफआयआर मागे घेतले जावेत. कोणावरही एफआयआर दाखल केले जाऊ नयेत... तसेच, भविष्यात कोणालाही लक्ष्य केले जाणार नाही, याची लेखी 'सार्वभौम हमी' (sovereign guarantee) सरकारनं आम्हाला द्यावी. सरकारने आमच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला. एफआयआर मागे घेणे आणि भविष्यात असे एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत याची लेखी हमी सरकारने दिली आहे. त्यामुळे, आम्हाला उद्या पुन्हा एका बैठकीसाठी बोलावण्यात आलं आहे."

3:32 PM, 24 Jul 2026 (IST)

सीजेपीच्या दोन मागण्या सरकारकडून मान्य, तिसरी मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार

परीक्षेतील अनियमिततेवरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) प्रतिनिधी आणि केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यासह भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये दिल्लीतील 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब' येथे उच्चस्तरीय चर्चा करण्यात आली. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करणे आणि परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीमुळे (पेपर लीक) बाधित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणे, या सीजेपीच्या दोन मागण्या सरकारनं मान्य केल्यानंतर ही चर्चा होत आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही त्यांची मुख्य मागणी कायम आहे. ती पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.

Last Updated : July 24, 2026 at 4:06 PM IST

TAGGED:

DELHI NEET PROTEST LIVE
COCKROACH JANTA PARTY
WANGCHUK ENDS HUNGER STRIKE
नीट पेपर लीक
CJP PROTEST

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