ETV Bharat / bharat

'सीजेपी'चं 34 व्या दिवशीही आंदोलन सुरुच, चर्चेसाठी लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाची सूचना

cjp protest
दिल्लीतील जंतर मंतरवर सीजेपीचे आंदोलन (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 9:29 AM IST

|

Updated : July 23, 2026 at 10:10 AM IST

Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Delhi Jantar Mantar Protest Updates : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला बुधवारी रात्री हिंसक वळण लागलं. जमावाला पांगवण्यासाठी रॅपिड ॲक्शन फोर्स आणि पोलिसांनी बळाचा वापर करत अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जंतर मंतरवर चार हजार लोकांची क्षमता असताना तिथे अंदाजे 12 हजार लोक जमले होते. यामुळे ही गर्दी टॉलस्टॉय मार्ग आणि संसद मार्गावर पसरली होती.

LIVE FEED

10:09 AM, 23 Jul 2026 (IST)

जंतर मंतरजवळ दगडफेकीत कनॉट प्लेसचे एसीपी जखमी

9:42 AM, 23 Jul 2026 (IST)

नीट पेपरफुटी आणि लाठीचार्ज प्रकरणावर लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाची सूचना

काल रात्री जंतर-मंतरजवळ दगडफेकीची घटना घडल्यानंतर कनॉट प्लेसचे एसीपी (ACP) विवेक भगत यांना डॉ. राम मनोहर लोहिया (RML) रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात आणण्यात आले. तपासणीदरम्यान, त्यांच्या हाता-पायांवर आणि खांद्यावर अनेक ठिकाणी जखमा (bruises) असल्याचे तसेच डोक्याच्या मागील बाजूस (parieto-occipital region) सूज असल्याचे आढळून आले. रुग्णाने कान-नाकातून रक्त येणे आणि उलट्या होणे यांसारखी लक्षणेही सांगितली.

शल्यचिकित्सा विभागातील (Department of Surgery) वैद्यकीय पथकाने त्यांची तपासणी केली आणि आवश्यक वैद्यकीय उपचार दिले. त्यानंतर, रुग्णाने एम्स (AIIMS), नवी दिल्ली येथे पुढील उपचार घेण्याची इच्छा व्यक्त केली; आवश्यक वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांना विनंतीनुसार आरएमएल रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. - आरएमएल रुग्णालयकाँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी 'नीट-यूजी' (NEET-UG) परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा मुद्दा आणि 20 जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज यांबाबत लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाची (Adjournment Motion) सूचना दिली आहे.

9:33 AM, 23 Jul 2026 (IST)

प्रश्नपत्रिका फुटणे ही गंभीर बाब, आंदोलनात दुखापत झालेल्यांबद्दल मला मनापासून सहानुभूती : सलमान खान

प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या प्रकाराला एक गंभीर समस्या मानत, सलमान खानने बुधवारी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडली. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत असताना ज्या विद्यार्थ्यांना दुखापत झाली, त्यांच्याबद्दल त्याने मनापासून सहानुभूती व्यक्त केली.

सलमान खानने विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले. त्याने म्हटले की, या विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या भविष्यासाठी आणि एका प्रगत व सुशिक्षित भारतासाठी कठोर अभ्यास करण्याची जिद्द, प्रामाणिकपणा आणि समर्पण दाखवून दिले आहे. "हे आंदोलन अत्यंत शांततापूर्ण होते; त्याचे रूपांतर हिंसक वळणात झाले, याचे मला खूप दुःख वाटते. ज्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दुखापत झाली, त्यांच्याबद्दल मला मनापासून सहानुभूती वाटते. प्रश्नपत्रिका फुटणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आपल्या देशातील मुले एका चांगल्या शैक्षणिक व्यवस्थेसाठी एकत्र आली आहेत आणि त्यांच्या पालकांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे, हे पाहून मला आनंद होत आहे," असे सलमान खानने 'एक्स' (X) वर अत्यंत विचारपूर्वक लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

Last Updated : July 23, 2026 at 10:10 AM IST

TAGGED:

SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
COCKROACH JANTA PARTY
ABHIJEET DIPKE
जंतरमंतर विद्यार्थी आंदोलन
CJP PROTEST LIVE UPDATES DELHI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.