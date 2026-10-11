CJP Protest Delhi LIVE : अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाणार
नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टी आज (रविवार) दुसऱ्या दिवशी देखील दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन करण्यावर ठाम आहे. अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर आता अजिंक्य शिंदे यांच्या नेतृत्वात आज कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करणार आहे. जंतर-मंतरवर पोलिसांचा (CJP Protest Delhi) कडेकोट बंदोबस्त आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीने पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. काल आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील काही भागांत पोलिसांनी आंदोलकांना (CJP Protest Delhi) रोखले आणि मोठ्या प्रमाणात ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर आज पुन्हा जंतर मंतर येथे आंदोलन करण्याची हाक देण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांसमोर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान कायम आहे. रात्री उशिरा मेट्रो सेवा सुरु करण्यात आली.
ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा होत नाही, तोर्यंत आंदोनल सुरु राहणार, असा पवित्रा सीजेपीने घेतला आहे. आंदोलनाचं नेतृत्त्व करणाऱ्यांनाच पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर अजिंक्य शिदेंकडे आंदोलनाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे. आजही सुरक्षा व्यवस्था कडेकोट असणार आहे.