CJP Protest Jantar Mantar : सीजेपीचं जंतर मंतरवर आंदोलन, कडेकोट सुरक्षा तैनात, अभिजित दिपके दिल्लीला रवाना
Published : October 10, 2026 at 7:49 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 8:07 AM IST
नवी दिल्ली - मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (Special Intensive Revision) प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP), 'ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन' (AISA) व इतर विद्यार्थी व राजकीय संघटनांनी आज जंतरमंतर येथे आंदोलन पुकारलं आहे. नियोजित केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
दिल्लीत सुमारे 25 हजार पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर किमान 45 मेट्रो स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, तसेच दिल्लीच्या सीमा, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके आणि इतर संवेदनशील ठिकाणांवर देखरेख वाढवण्यात आली आहे.
सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याबाबतच्या चिंता आणि मोठ्या संख्येने लोक जमा होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने निदर्शनांना परवानगी नाकारली आहे. प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत.
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मोदी-शाहांना देशातील जनतेविरुद्ध युद्ध पुकारायचे आहे का? - अभिजित दिपके
अभिजित दिपके म्हणाले, "मला प्रश्न पडतो की, या देशाचे पंतप्रधान देशातील तरुणांना आणि जनतेला इतके का घाबरतात? रेल्वेच्या सर्व सेवा बंद करण्याची काय गरज होती? मेट्रोची सर्व वाहतूक थांबवण्याची काय गरज होती? त्यांनी इंटरनेट बंद केले आणि रस्ते अडवले आहेत. त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधून सैन्य बोलावून दिल्लीत तैनात केले आहे. नक्षलग्रस्त भागांतून सीआरपीएफ (CRPF) दलांना बोलावून दिल्लीत तैनात केले आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना काय आपल्याच देशातील जनतेविरुद्ध युद्ध पुकारायचे आहे का? ज्ञानेश कुमार त्यांना इतके प्रिय आहेत का की, त्यासाठी ते आपल्याच नागरिकांवर पोलीस आणि सैन्य दलांना सोडतील?"
अभिजित दिपके मुंबईवरुन दिल्लीसाठी विमानाने रवाना
अभिजित दिपके हे मुंबईवरुन दिल्लीसाठी विमानाने रवाना झाले आहेत. सकाळी 10च्या दरम्यान दिपके हे दिल्लीत दाखल होणार आहेत. त्यानंतर पुढील आंदोलनाची प्रक्रिया सुरु होईल.