'गुगल फॉर्म भरून द्या, कायदेशीर मदत करू'-काँग्रेसचे आंदोलकांना आवाहन
Published : July 21, 2026 at 3:53 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 4:19 PM IST
नवी दिल्ली-, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे. पोलिसांनी लाठीमार केल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रियंका गांधी हेदेखील आंदोलनात उतरले आहेत. त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन केले.
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आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काँग्रेस करणार कायदेशीर मदत
नवी दिल्ली- 'पेपर लीक' प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या, ताब्यात घेतलेल्या आणि हल्ल्याचा सामना करावा लागलेल्या तरुणांना काँग्रेसनं मंगळवारी कायदेशीर मदत करण्याचं जाहीर केलं. ज्या व्यक्तींना अशा कायदेशीर मदतीची गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत पोहोचता यावे यासाठी विरोधी पक्षानं एका 'गुगल फॉर्म'ची लिंक जारी केली. काँग्रेसचे सरचिटणीस (प्रसारमाध्यम विभाग) जयराम रमेश यांनी सांगितले की, एआयसीसीने (AICC) आपल्या कायदेशीर पथकाला या व्यक्तींना शक्य ती सर्व मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. रमेश यांनी संपर्क तपशीलही शेअर केले आहे. आंदोलनाशी संबंधित कायदेशीर मदतीची गरज असलेल्यांना 'गुगल फॉर्म' भरण्याचे आवाहन केलं आहे. जेणेकरून काँग्रेसचे पथक त्यांच्याशी संपर्क साधू शकेल.
नीट वादावर चिराग पासवान यांनी विद्यार्थ्यांच्या भावनांचं केलं समर्थन
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी NEET-UG 2026 पेपरफुटीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा आदर व्यक्त केला. ते म्हणाले," विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जाऊ नये. संवाद हाच सर्वोत्तम उपाय आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांचा संताप समजून घेतला आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक असले तरी कठोर कारवाई टाळली पाहिजे". उत्तरदायित्व आणि सुधारणांच्या मागण्या अद्याप पूर्ण न झाल्यामुळे सीजेपीचे आंदोलन सुरूच आहे.
विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ उपोषण सुरूच राहणार; वांगचुक यांच्या पत्नीनं दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मानले आभार
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी, गीतांजली जे. अंग्मो यांनी सांगितलं की, वांगचुक आपले उपोषण सुरूच ठेवणार आहेत. त्या म्हणाल्या, "विद्यार्थ्यांना अत्यंत क्रूर आणि निर्दयीपणे वागणूक देण्यात आली आहे. त्यांना मारहाण करण्यात आली. त्यांच्यावर लाठीचार्ज झाला. तसेच अश्रूधुराचा वापर केला गेला. त्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ, जोपर्यंत संसद त्यांच्या मागण्यांची दखल घेत नाही, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही, तोपर्यंत त्यांनी आपले उपोषण पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे". वांगचुक यांना 'मेदान्ता' रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी दिल्याबद्दल त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचं आभार मानले. तसेच, याकामी तत्पर आणि यशस्वी प्रयत्न केल्याबद्दल वकील अखिल सिबल, बाहुली शर्मा आणि त्यांच्या टीमचेही त्यांनी आभार मानले.