ETV Bharat / bharat

CJP Parliament March Live Broadcast: संसदेच्या दिशेने कूच करण्यापासून आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही, दीपके यांची घोषणा; दिल्लीला छावणीचे स्वरूप

CJP Parliament March
सीजेपी संसद मोर्चा (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 10:01 AM IST

|

Updated : July 20, 2026 at 10:08 AM IST

Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: राजधानीत आजपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी रस्त्यांवर आणि संसदेतही मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (CJP) पुकारलेल्या 'संसद मोर्चा'मुळे सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. CJP च्या नियोजित 'चलो संसद' (संसद मोर्चा) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी नवी दिल्ली परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक केली असून, कलम 163 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. NEET परीक्षेतील कथित अनियमितता, शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणि बाधित विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा या मागण्यांसाठी CJP 20 जूनपासून जंतरमंतर येथे आंदोलन करत आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणीच रात्रीचा मुक्काम करण्याचे आवाहन CJP चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी केल्यानंतर रविवारीच जंतरमंतरवर मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले आणि त्यांनी सोमवारी होणाऱ्या 'संसद मोर्चा'पूर्वी फलक झळकावत आणि घोषणा देत आपली उपस्थिती दर्शवली.

LIVE FEED

10:03 AM, 20 Jul 2026 (IST)

पोलिसांनी मार्ग रोखला

पटेल चौक मेट्रो स्थानक बंद केल्यामुळे नागरिक केंद्रीय सचिवालयाच्या मेट्रो स्थानकावरून बाहेर पडत आहेत; मात्र, पोलिसांनी रेल भवनसमोर बॅरिकेड्स लावून हा मार्ग रोखला आहे. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा जमावाचा सामना करत आहे. घटनास्थळी वॉटर कॅनन्स (पाण्याचे फवारे मारणारी यंत्रणा) देखील तैनात करण्यात आली आहेत. आंदोलक जोरदार घोषणाबाजी करीत आहेत.

10:01 AM, 20 Jul 2026 (IST)

पुढील आदेशापर्यंत दिल्ली मेट्रोची 'ही' स्थानके बंद

आज 20 जुलै रोजी सीजेपी (CJP) द्वारे संसदेवर काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर 'सेंट्रल सेक्रेटरीएट' मेट्रो स्थानक सर्वसामान्यांसाठी बंद करण्यात आलेत. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (DMRC) ट्विट करून माहिती दिली आहे की, सुरक्षेच्या कारणास्तव जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीएट आणि सेवा तीर्थ ही मेट्रो स्थानके पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्यात आलीत.

Last Updated : July 20, 2026 at 10:08 AM IST

TAGGED:

CJP PARLIAMENT MARCH
SONAM WANGCHUK HEALTH UPDATE
CJP SANSAD MARCH LIVE UPDATE
सीजेपी संसद मोर्चा
CJP PROTEST JANTAR MANTAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.