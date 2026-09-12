BRICS Summit 2026 : पुतिन, जिनपिंग यांच्यासह प्रमुख नेते एकाच व्यासपीठावर, पीएम मोदींच्या बैठकांचे संपूर्ण वेळापत्रक पाहा
Published : September 12, 2026 at 8:28 AM IST|
Updated : September 12, 2026 at 8:55 AM IST
नवी दिल्ली : नवी दिल्लीतील भारत मंडपम इथं आज (12 सप्टेंबर) शनिवारपासून 18व्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेची सुरुवात होत आहे. दोन दिवस चालणाऱ्या या उच्चस्तरीय परिषदेत विकासशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या 11 देशांचे नेते सहभागी होणार आहेत. भारताच्या अध्यक्षतेखाली यंदाची ब्रिक्स परिषद होत असून, ‘लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी निर्माण’ ही या परिषदेची थीम आहे.
ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, भारत, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि संयुक्त अरब अमिराती या 11 देशांचा ब्रिक्समध्ये समावेश आहे. भारतानं 1 जानेवारी 2026 रोजी चौथ्यांदा ब्रिक्सच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. यंदा ब्रिक्सच्या स्थापनेला 20 वर्षे पूर्ण होत असल्यानं या परिषदेचं विशेष महत्त्व आहे.
परिषदेदरम्यान ब्रिक्स सदस्य देशांचे नेते विविध महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा, आरोग्य सेवा, आपत्ती व्यवस्थापनाची क्षमता, अत्यावश्यक पुरवठा साखळी, जागतिक प्रशासन व्यवस्था, व्यापार आणि गुंतवणूक तसेच बहुपक्षीयतेसह अनेक विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुतारेस यांची भेट घेतली. या भेटीत विविध भागांतील संघर्ष, नौवहन स्वातंत्र्य, शाश्वत विकास, मानवकेंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि जागतिक अन्न सुरक्षा यांसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
दरम्यान, ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामफोसा यांच्यासह अनेक देशांचे नेते शुक्रवारी नवी दिल्लीत दाखल झाले. त्यामुळे या परिषदेकडे जागतिक राजनयाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाने पाहिलं जात आहे.
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शी जिनपिंग नवी दिल्लीकडे रवाना
18 व्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग शनिवारी सकाळी नवी दिल्लीकडे रवाना झाले. या परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याचा त्यांचा मानस आहे. सरकारी वृत्तसंस्था 'शिन्हुआ'च्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान मोदींच्या निमंत्रणावरून शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी बीजिंगहून निघाले.
पहिल्या दिवसाच्या कार्यक्रमांचे वेळापत्रक
- पंतप्रधान मोदी सकाळी 10 वाजता हैदराबाद हाऊसमध्ये इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद अली यांची भेट घेतील.
- त्यानंतर सकाळी 10.30 वाजता मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यासोबत बैठक होईल.
- सकाळी 11 वाजता अबुधाबीचे क्राऊन प्रिन्स शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांची मोदी भेट घेतील.
- सकाळी 11.30 वाजता व्हिएतनामचे नेते ले मिन्ह हंग यांच्यासोबत पंतप्रधानांची बैठक होणार आहे.
- याचवेळी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांच्यात बैठक होणार आहे.
- ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या मुख्य कार्यक्रमांतर्गत दुपारी 2 वाजता ब्रिक्स सदस्य देशांचे नेते भारत मंडपमच्या लेव्हल-2 वर दाखल होतील. दुपारी 2.35 वाजता समिट हॉलमध्ये ‘समावेशक जागतिक प्रशासन आणि बहुपक्षीयतेला बळकटी’ या विषयावर बंद सत्र होणार आहे.
- सायंकाळी 4.25 वाजता नेते भारत मंडपमच्या हॉल क्रमांक 14 मधील ‘भारत इनोव्हेट्स एक्झिबिशन’ला भेट देतील. त्यानंतर सायंकाळी 5.05 वाजता भारत मंडपमच्या बाहेरील लॉनमध्ये सर्व नेत्यांचे सामूहिक छायाचित्र होईल. त्यानंतर 5.10 वाजता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
- दरम्यान, सायंकाळी 5.45 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात भारत मंडपममध्ये द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. रात्री 7.30 वाजता पंतप्रधान मोदी यांच्या यजमानपदाखाली भारत मंडपमच्या लेव्हल-3 वर गाला डिनरचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
ब्रिक्स परिषदेत आज दिवसभर बैठकांचा धडाका; मोदी-जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा
ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज विविध देशांच्या प्रमुखांसोबत द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. सकाळपासून रात्रीपर्यंत बैठकांचं नियोजन करण्यात आलं असून, संध्याकाळी मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होणार आहे.