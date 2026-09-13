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'जगात सातत्यानं तणाव वाढत आहे'-पंतप्रधान मोदी

RICS Summit 2026
भारत मंडपममध्ये आयोजित ब्रिक्स (AP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 10:05 AM IST

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Updated : September 13, 2026 at 11:09 AM IST

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नवी दिल्ली- भारत यजमानपद भूषवित असलेल्या ब्रिक्स संमेलन 2026 चा आज दुसरा दिवस आहे. पंतप्रधान मोदी विविध देशांच्या प्रमुखांशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी 10:55 च्या सुमारास हे नेते सामूहिक छायाचित्रासाठी पुन्हा 'भारत मंडपम' येथे एकत्र येणार आहेत. शनिवारी ब्रिक्स समूहानं मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या बैठकीत इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेकडून होणाऱ्या जाणीवपूर्वक हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. सशस्त्र संघर्षादरम्यान अणुसुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.

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11:08 AM, 13 Sep 2026 (IST)

'युद्धामुळे अस्थिरता वाढत आहे'-पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान मोदी हे ब्रिक्समध्ये बोलातना म्हणाले की युद्धामुळे अस्थिरता वाढत आहे. जगात सातत्यानं तणाव वाढत आहे. विकास आणि पर्यावरण एकमेकांना पूरक आहेत. येणारी आव्हाने वेळीच ओळखले पाहिजे. कोणतंही संकट एका क्षेत्रापुरतं मर्यादित राहिलं नाही. ब्रिक्स हा दक्षिण आशियाचा आवाज आहे. ब्रिक्स फक्त सरकारपुरते मर्यादित नको. एआयचा वापर शस्त्रांसाठी करू नये. ब्रिक्स स्टार्टअप फंडसाठी पावले उचलावीत.

10:58 AM, 13 Sep 2026 (IST)

एका क्लिकवर पहा आजचे वेळापत्रक

ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषद 2026 च्या आजच्या कार्यक्रमावर एक नजर टाकूया:

दुपारी 2:30 वाजता: कझाकस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष कासिम-जोमार्ट तोकायेव यांच्याशी चर्चा.

दुपारी 3 वाजता: फिलीपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड आर. मार्कोस ज्युनियर यांच्याशी भेट.

दुपारी 3:30 वाजता: इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांच्याशी भेट.

दुपारी 4:10 वाजता: दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष मतामेला सिरिल रामाफोसा यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा.

दुपारी 4:40 वाजता: बुरुंडीचे राष्ट्राध्यक्ष एव्हारिस्ट न्दायिशिमिये यांच्याशी भेट.

दुपारी 5:10 वाजता: नायजेरियाचे उपराष्ट्राध्यक्ष सिनेटर काशिम शेट्टिमा यांच्याशी भेट.

दुपारी 5:40 वाजता: युगांडाच्या उपराष्ट्राध्यक्ष जेसिका अलुपो यांच्याशी भेट.

10:09 AM, 13 Sep 2026 (IST)

तिबेटी आंदोलकांनी सुरक्षा भेदून केले आंदोलन

'ब्रिक्स' (BRICS) परिषदेसाठी उभारण्यात आलेले कडक 'व्हीव्हीआयपी' (VVIP) सुरक्षा कवच भेदून, 'तिबेटीयन युथ काँग्रेस'चे कार्यकर्ते आणि समर्थकांनी जोरदार निदर्शने केली. आयटीओ (ITO) आणि 'भारत मंडपम' या अत्यंत संवेदनशील परिसराजवळ झालेल्या या अचानक आंदोलनामुळे दिल्ली पोलीस प्रशासन, गुप्तचर यंत्रणा आणि केंद्रीय सुरक्षा संस्थांची एकच धांदल उडाली. 'भारत मंडपम'च्या दिशेने कूच करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या डझनभर तिबेटी तरुणांना पोलिसांनी तातडीने ताब्यात घेतलं. त्यानंतर त्यांना 'ल्युटियन्स झोन'पासून (Lutyens' zone) दूर नेऊन सोडून दिले. प्रत्येक चौकात निमलष्करी दलांची तैनाती, इमारतींच्या छतांवर स्नायपर्सची (sharp-shooters) नियुक्ती आणि शेकडो सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे चोवीस तास पाळत ठेवली जात असूनही सुरक्षेतील अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत.

Last Updated : September 13, 2026 at 11:09 AM IST

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